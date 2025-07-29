На самом деле воробьи уничтожают огромное количество насекомых, особенно во время выкармливания птенцов. Но в украинских городах заметно уменьшилось количество этих птиц.
Как рассказал "Телеграфу" орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. И. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин, в уменьшении количества воробьев в городах нет ничего удивительного, ведь колебания численности этих птиц - обычное природное явление.
Численность воробьев может очень колебаться по разным причинам, например, суровая зима сокращает их количество втрое, а затем в течение нескольких лет популяция восстанавливается.
"Это нормальная и стабильная ситуация", - заверил орнитолог.
Костюшин отметил, что в Украине нет системного мониторинга биоразнообразия, поэтому точных данных о численности птиц не существует.
Специалист добавил, что воробьи играют ключевую роль в борьбе с вредителями. Он привел пример, что одна птица за день может съесть до 400 гусениц или несколько десятков взрослых насекомых.
Ученый добавил, что особенно активно они охотятся во время размножения - в этот период до 80% их рациона составляют насекомые-вредители.
Он детализировал, что существует несколько видов воробьев, которые живут в разных условиях - одни лучше адаптированы к городской среде, другие предпочитают сельскую местность.
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