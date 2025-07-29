'Не тебе или Трампу диктовать': Грэм и Медведев поскандалили из-за нового дедлайна Путину

Американский сенатор посоветовал не сомневаться в серьезности намерений Трампа, а кремлевский шут ответил в резком тоне.

Новый ультиматум президента США Дональда Трампа по России и срокам завершения войны в Украине наделал шума среди политиков. Одним из первых на уменьшение дедлайна до 10-12 дней отреагировал заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В присущем ему скандальном тоне политик заявил, что Трамп якобы делает "шаг к войне", а также призвал его не идти по пути предшественника Джо Байдена. В то же время эти упреки не остались без внимания в США. Медведеву ответил сенатор Линдси Грэм.

"Тем в России, кто считает, что президент Трамп несерьезно настроен прекратить кровопролитие между Россией и Украиной: вы и ваши клиенты вскоре к сожалению ошибетесь. Вы также вскоре увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол мирных переговоров", - написал Грэм в социальной сети X.

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Медведев, конечно, ответил и на это. Он заявил, что США якобы не могут диктовать России, когда садиться за стол переговоров.

"Не тебе или Трампу диктовать, когда "садиться за стол мирных переговоров". Переговоры завершатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай над Америкой сначала, дедушка", - ответил он.

Новый ультиматум Трампа - реакция СМИ

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп неожиданно изменил свою позицию относительно сроков мирного урегулирования войны в Украине. Во время выступления на гольф-курорте в Тернберри рядом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, он объявил о сокращении срока, который ранее дал Кремлю, с 50 дней до 10-12. Впрочем, реакция Кремля прогнозируемая - Москва не демонстрирует готовности уступать.

Новый срок прекращения огня, который Трамп дал России может существенно изменить динамику конфликта в Украине, отметил политолог Самуэль Рамани.

Как пишет New York Post, американский лидер дал правителю РФ Владимиру Путину "меньше времени на убийства". И это было правильным решением.

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