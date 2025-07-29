Продать доллар можно в среднем по курсу 41,48 грн, а евро - 48,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 29 июля, остался на прежнем уровне и составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 21 копейку и составляет 49,17 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,30 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,61 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,93 грн/евро, а курс продажи - 48,56 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро вторника, 29 июля, составляет 118 788 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 970 840 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 29 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,80 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабла на две копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,70 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 28 копеек.

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