'Мы устали': украинские военные спасаются от дронов рыболовными сетями, - CNN

В самом сердце восточного фронта украинские военные вынуждены противостоять самой современной угрозе XXI века - беспилотникам. Воины в Константиновке Донецкой области берегутся от вражеских "птичек" низкотехнологичным методом - с помощью рыболовных сетей, пишет CNN.
Простые сетки, натянутые вдоль дорог к осажденным городам, стали последней защитой для военных. Они препятствуют атакам дронов-камикадзе, взрывчатка которых запутывается в плотных волокнах.
Острее всего эта нестандартная оборона используется возле Константиновки - одного из трех городов, находящихся под угрозой окружения в результате летнего наступления России. Один из офицеров 93-й механизированной бригады с позывным Василий рассказал CNN:
"Мы не получали подкрепления уже восемь месяцев. Старые люди истощены, но их никто не заменяет. У нас критическая нехватка личного состава".
Без людей фронт держат технологии. Василий использует дроны "Вампир" для доставки боеприпасов, воды, еды и зарядных устройств. Один квадрокоптер переносит до 10 кг на 12-15 км.
"Минометчики часто должны пешком нести до 30 кг боеприпасов, потому что техника не проходит. Передовая слишком уязвима к вражеским дронам", - говорит командир.
Россияне также модернизируются. Василий отмечает появление профессионального подразделения "Рубикон", которое уничтожает украинские беспилотники, подвешивая к собственному дрону нить, которая запутывается в винтах украинского аппарата.
"Война сейчас - это или ты охотник за дронами, или жертва. Мы постоянно под риском авиаударов", - добавляет Василий, показывая мониторы в подвале командного пункта.
Ситуация обостряется не только из-за технических вызовов, но и из-за информационного разрыва. Командир говорит о системной проблеме связи:
"Мы не говорим много вещей нашему государству. И государство - народу. Чтобы понять, надо быть здесь. Мы устали. И я думаю, что другие страны также устали нам помогать".
Ситуация на фронте: главные новости
Как сообщал УНИАН, в течение месяцев украинские войска сдерживали наступление России на стратегически важный Покровск, уничтожая тысячи российских солдат с помощью дронов-камикадзе. Но в последние недели ситуация изменилась: российские силы прорвали оборону и впервые вошли в город.
Накануне аналитики из Института изучения войны сообщили о продвижении россиян возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Отмечается, что у врага есть продвижение в Зеленом Гаю, возле Поддубного, Андреевки-Клевцово и Попового Яра.
Кроме того, аналитики ISW отмечают, что Россия начала использовать большее количество бронетехники на фронте. По мнению экспертов, Москва может тестировать новую тактику, проверяя уязвимость украинской системы обороны.