Воины ГУР подавили огневые средства противника на газодобывающей платформе в Черном море.

Во время рейда у побережья Крыма 11 сентября 2024 года бойцы подразделения "Raven Group" в составе "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины впервые применили FPV-дроны с лодок в открытом море. Об этом сообщило ГУР МО и продемонстрировало видео, на котором показаны эксклюзивные кадры боевой работы разведчиков.

"Благодаря этому компоненту операции воины ГУР смогли подавить огневые средства противника на газодобывающей платформе "Петр Годованец" в Черном море", - отмечается в информации.

Отмечается, что оккупанты понесли потери среди личного состава и техники.

"Борьба за украинское море продолжается!", - отмечают в ГУР.

Война в Украине - удары по "Вышкам Бойко"

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2024 года в Черном море вспыхнули все так называемые "вышки Бойко". Об этом писала мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Удары были по трем буровым платформам, находящимся к востоку от острова Змеиный.

"Вышками Бойко" называют буровые газодобывающие платформы "Петр Годованец" и "Украина". Их построили в 2010 и 2012 годах, соответственно.

В марте 2014 года буровые установки были захвачены российскими войсками. Позже в Печерском суде Киева наложили на установки арест.

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