В первую очередь, такое обращение касается руководителей тех регионов РФ, где потерь особенно много.

В Кремле посоветовали губернаторам российских регионов "аккуратнее" обращаться с данными о потерях россиян на войне против Украины, а также с некрологами. Такое распоряжение получили в Бурятии, Вологодской области, Тыве и еще трех регионах РФ.

Как отмечает издание "Верстка", публикация этой информации тревожит жителей регионов, а журналисты используют ее для подсчета реального числа ликвидированных оккупантов.

"За последние месяцы часть губернаторов – у "Верстки" есть подтверждения из Бурятии, Вологодской области, Тывы и еще трех регионов – получила рекомендации не публиковать некрологи жителей субъектов, погибших на войне. О решении скрыть некрологи "Верстке" рассказал высокопоставленный представитель парламента. Его слова подтвердили источники, близкие к региональным властям в Тыве и в Бурятии, а также собеседник в ЦФО", – говорится в материале.

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В то же время источник издания в парламенте сообщил, что "речь идет именно о просьбе Минобороны к представителям нескольких регионов, где потерь было особенно много". По его словам, было опасение, что это приведет к волнениям в регионах. Кроме того, в российском Минобороны "очень болезненно" реагируют на журналистские расследования, которые опровергают официальную информацию ведомства о потерях на войне против Украины.

Новости России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ планируют ударить по оккупированному Крыму ракетами Storm Shadow и HIMARS. По его словам, если украинские военные применят западное вооружение по территории РФ, то "США и Британия станут полноценными участниками полномасштабной войны".

Кроме того, в оккупированном Крыму россияне открыли памятник экипажу буксира "Василий Бех", уничтоженого в районе острова Змеиный в 2022 году. Примечательно, что в России так и не признали потерю этого корабля.

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