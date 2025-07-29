Резкая смена курса Дональда Трампа в отношении России нарушает баланс Кремля и открывает новую фазу международного давления на Москву через поддержку Украины и экономические санкции.

Политическая стратегия Кремля оказалась под угрозой после неожиданного шага со стороны президента США Дональда Трампа. Новый срок прекращения огня, который Трамп дал России - не 50 дней, как раньше, а всего 10-12 - может существенно изменить динамику конфликта в Украине.

Об этом пишет политолог, аналитик Королевского института объединенных служб (RUSI) Самуэль Рамани в своей колонке для The Telegraph.

"Я больше не верю, что Путин действительно хочет мира. Если Кремль не свернет агрессию, будут вторичные тарифы и санкции", - заявил Трамп во время брифинга в Гааге.

Видео дня

Российская реакция не заставила долго ждать. Бывший президент, а ныне высокопоставленный чиновник Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал действия США "шагом к войне", а министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия "воюет против всего Запада".

Эти заявления прозвучали на фоне новых обстрелов Украины, включая удары по Днепропетровщине, и повышенной активности российской армии на фронте.

Аналитики отмечают, что Путин рассчитывал на изменение политики США в случае возвращения Трампа к власти. Однако новый курс американского лидера свидетельствует об обратном: Вашингтон консолидирует поддержку Украины через союзников по НАТО.

"На этот раз американское оружие закупают европейцы. Это новый этап общей безопасности", - сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По новому соглашению между США и ЕС, европейские страны, включая Германию, Норвегию, Данию, Великобританию и Канаду, инвестируют миллиарды долларов в закупку американского оружия для Украины. В то же время Трамп поддержал увеличение оборонного бюджета НАТО до 5% ВВП - шаг, который он назвал "большой победой западной цивилизации".

Экономическое давление также нарастает. США могут ввести масштабные вторичные санкции против покупателей российских энергоносителей. Это значительно усложнит работу теневого флота и усилит макроэкономический шок для РФ.

"Мы фактически уже на грани рецессии", - признал министр экономического развития России Максим Решетников на Петербургском экономическом форуме.

На фоне дефицита на рынке труда, стагнации зарплат и спада промышленности, экономическая ситуация в России все больше ухудшается. Аналитики считают, что санкционное давление может привести к серьезным внутренним политическим последствиям для Кремля.

"Трамп потерял терпение к тактике промедления и обструкции со стороны России. Последствия этого изменения взглядов могут привести к тому, что Путин пожалеет о том, что он играл в пользу Трампа", - подытожил Рамани.

Ультиматумы Трампа

Как сообщал УНИАН, 14 июля американский президент призвал Москву достичь мирного соглашения в течение 50 дней, иначе США введут 100% "вторичные" пошлины против всех государств, которые продолжают торговлю с Россией. Это событие ознаменовало резкое изменение риторики в отношении России.

Впрочем, российский правитель публично так и не ответил на этот ультиматум, а в Москве назвали эти заявления "театральной постановкой".

28 июля Трамп в очередной раз сказал, что разочарован Путиным и уже получил ответ на свой вопрос, поэтому сократит озвученный ранее срок до 10-12 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: