В перечне есть Телец и Рак.

Вторник, 29 июля 2025 года, станет поворотной точкой для четырех знаков Зодиака. Гармоничное соединение Луны и Плутона создаст сильную внутреннюю энергию, способную запустить настоящие изменения. Этот день особенно важен для Тельцов, Раков, Весов и Водолеев - они почувствуют четкий импульс, побуждающий заглянуть глубже в себя и пересмотреть что-то важное, пишет YourTango.

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Телец

Что-то явно назревает, Телец. Несмотря на вашу природную уверенность в интуиции, в этот день особенно важно прислушиваться к своим мыслям и чувствам. Благоприятный аспект Луны и Плутона активизирует вашу память и возвращает к личным обещаниям, которые вы дали себе, но отложили на потом. Настало время держать слово перед самим собой. Перемены в этот день даются легче - не потому, что они просты, а потому что вы внутренне готовы. Вас может потянуть на неожиданные, даже смелые шаги. И это отлично.

Рак

29 июля вы можете испытать настоящее эмоциональное освобождение. Возможно, вы и не осознавали, что внутри что-то накопилось - но этот день даст четкий сигнал. Легче станет в тот момент, как только вы признаетесь себе в чем-то важном: будь то неработающие отношения или необходимость сменить жизненный вектор. Лунно-плутоновская энергия ведет вас через трансформацию. Поначалу это может казаться болезненным, но результат - это устойчивость и внутреннее обновление. Примите движение вперед с благодарностью.

Весы

Весы, вы подходите к ясности, которую долго избегали. Все, что беспокоило в последние недели или даже месяцы, станет очевидным. И, что характерно для вас - вы не сможете снова "не знать". 29 июля вам предстоит честная встреча с истиной. Это может быть неприятный разговор, осознание или решение - но оно открывает дорогу вперед. Этот день дает вам силу преодоления. Вы не просто двигаетесь дальше - вы берете контроль над своим курсом. Используйте влияние Луны и Плутона для того, чтобы уверенно выйти на новый уровень.

Водолей

Готовы ли вы принять перемены, Водолей? Ответ - да. Полностью и без остатка. День под влиянием Луны и Плутона осветит то, что вы давно ощущали, но не хотели признавать. Все становится на свои места, и вы внезапно чувствуете: пора действовать. Этот день - ваш старт. Он словно прыжковая платформа, которая давно ждала вашего шага. Сначала может быть некомфортно, но вы быстро войдете в ритм. Когда вы начинаете - вы неудержимы. Смело идите вперед - перемены назрели, и теперь ничто не будет прежним.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака исполнят все свои мечты в ближайшие дни.

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