Укрзализныця внедрила ряд полезных функций, которые могут помочь приобрести проездные документы.

Летом, да и в другое время года, в Украине купить билет на поезд онлайн может быть проблемно – на некоторые маршруты Укрзализныци есть ажиотаж, в частности, очень непросто "поймать" проездные документы в Польшу.

Еще может быть проблема со свободными местами в обратном направлении в случае поездки в курортные уголки нашей страны. Например, сложности есть с приобретением проездных документов из Трускавца (Львовская область) в Киев.

Как купить ж/д билет на популярные маршруты – лайфхаки

В нашей стране до 5 ноября продлили военное положение, и в этот особый период на большинство поездов купить билет Укрзализныця позволяет за 20 суток до того, как они отправятся. Чаще всего начало продажи стартует в 8 часов утра. Однако есть несколько исключений из правил:

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Проездные документы в Польшу появляются в продаже в 9 часов утра (есть возможность купить за 20 дней до старта).

Билеты в Молдову можно приобрести за 30 суток до выезда (начинают продавать в 8 часов).

Бывает такое, что по датам уже наступило время старта продажи, однако проездных документов так и нет, – такое может происходить, если Укрзализныця корректирует графики движения поездов.

Проездные документы на поезд в Варшаву раскупают за считанные минуты после того, как появляются свободные места. Немного дольше есть в наличии билеты до польского Хелма (оттуда с пересадкой можно доехать до польской столицы).

Вот как реально купить билет на поезд, которые пользуется популярностью:

Чтобы успеть купить проездной документ, например, в Польшу, начните за ним "охотиться" четко в первый же день старта продаж в 9 часов утра.

Перед началом "охоты" напечатайте на украинском языке имена и фамилии пассажиров, чтобы вы могли быстро их вставить в строку при оформлении покупки.

Во время приобретения проездных документов на поезда международного сообщения можно вносить свое имя и фамилию и латиницей так, как они написаны в загранпаспорте. Но можете и не заморачиваться – транслитерация будет проведена автоматически.

Что предлагает Укрзализныця - купить билет должно быть проще

Пока еще не началась продажа проездных документов, в приложении УЗ можно включить опцию "Отслеживать свободные места" на конкретный поезд. Как только проездные документы начнут продавать, пользователь должен получить уведомление, что они появились. В случае использования такой опции, важно следить, чтобы у гаджета был бесперебойный доступ к интернету, в противном случае можно просто пропустить оповещение.

Также есть функция автоматической покупки. Но таким образом онлайн купить билет Укрзализныця позволяет не на все поезда – если направление популярно, то сделать это не получится. Ограничения существуют для того, чтобы не допустить дальнейшей перепродажи проездных документов.

Что нужно сделать для автоматической покупки:

Зайти в поиск билетов.

Подключить автоматическое отслеживание свободных мест.

Выбрать поезд, на который нужны проездные документы.

Определиться с типом вагонов и указать количество мест для поездки, которое вам необходимо купить.

Подключить функцию автоматической покупки.

Вписать имена и фамилии тех, кому нужно ехать.

Оплатить покупку.

Деньги будут зарезервированы и, как только свободные места появятся, УЗ автоматически их для вас купит. Деньги резервируются за проездные документы в самый дорогой вагон из тех, который вы выбрали. Если будут куплены более дешевые проездные документы, на карту вам должны вернуть те средства, которые оказались лишними.

Ранее УЗ обязала пассажиров проходить проверку с помощью "Дія.Підпис" во время приобретения проездных билетов на международные маршруты – в Варшаву или Хелм. А в конце лета текущего года Укрзализныця в пробном режиме введет такую процедуру и для некоторых поездов внутреннего сообщения, которые пользуются популярностью среди пассажиров, в том числе на рейсы Львов – Киев.

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