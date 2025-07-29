Отдел оборонных инноваций США ищет новые подходы к тестированию беспилотников, вдохновляясь украинской моделью быстрой адаптации и боевых итераций.

Отдел оборонных инноваций (DIU) Пентагона провел в июне серию испытаний беспилотников на полигоне вблизи форта Вейнрайт в Аляске, стремясь создать условия, подобные боевым - таким, как в Украине. Во время четырехдневного мероприятия пять компаний тестировали свои системы в среде радиоэлектронной борьбы, пишет Defense News.

"Мы должны проводить такие испытания постоянно", - подчеркнул Трент Эменекер из DIU. "Мы хотим работать с инженерами и видеть, как технология реагирует на сбои".

Участники испытаний столкнулись с трудностями при навигации и поддержке целей, что частично связано с недостаточной зрелостью технологий и недостатком опыта работы вне лаборатории. Тем не менее, некоторые фирмы смогли адаптировать свои системы и улучшить результаты до завершения тестов.

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Один из главных вызовов - отсутствие надлежащей инфраструктуры для испытаний современных радиоэлектронных угроз.

"Мы пытаемся взять двадцатилетнее оборудование и адаптировать его к современной угрозе", - пояснил сержант Питер Сперджен, оператор радиоэлектронной борьбы.

Несмотря на технические ограничения, испытания выявили прогресс в способности операторов понимать, какое оборудование лучше всего работает, и адаптировать тактику.

"Такие испытания критически важны для повышения квалификации и определения пробелов в обеспечении", - подчеркнул подполковник Скотт Смит.

Эменекер признал, что лучшим местом для таких тестов могла бы быть Украина:

"Нет лучшего места в мире для тестирования", - сказал он, имея в виду опыт Украины в быстром совершенствовании БПЛА в боевых условиях.

Однако, из-за политической напряженности после переизбрания Дональда Трампа и снижения поддержки, провести официальное тестирование в Украине пока невозможно. Это заставило DIU выбрать Аляску - отдаленное место с длинными летними днями и меньшими рисками радиопомех.

DIU также работает над новыми инициативами, такими как "Проект GI" и создание группы Range Strike, чтобы облегчить доступ малым компаниям к тестированию и ускорить интеграцию новых технологий в военную службу.

"Компаниям нужно видеть, где они успешны, а где нет, чтобы внести улучшения", - отметил Уилл Райан, менеджер программы автономии в DIU.

Дроны - последние новости из стран НАТО

Как сообщал УНИАН, война в Украине побудила многие страны НАТО пересмотреть подход к производству дронов. В частности, в Германии планируют разработать ударные беспилотники дальнего радиуса действия, способные поражать цели глубоко на территории противника.

Согласно отчету, компания Airbus Defence участвует в проекте вместе с американским стартапом Kratos, а немецкая Rheinmetall объединилась с производителем дронов Anduril. Кроме того, в разработке будет участвовать и Мюнхенский стартап Helsing.

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