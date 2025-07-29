Сейчас большинство из них либо законсервированы, либо хранятся в музеях.

Американские бомбардировщики имеют свое особое место в истории. Современные иконы неба, вроде B-2 Spirit привлекли к себе внимание благодаря их глобальному развертыванию и точности ударов.

Но именно старые бомбардировщики, B-29, B-36 и другие, были первыми образцами воздушно-десантных сил, пишет Wion. Эти легендарные самолеты сейчас списаны, но когда-то именно они несли ядерные боеголовки, летали на сверхзвуковых скоростях и изменили представление о войне.

Ресурс рассказал о пяти самых смертоносных американских бомбардировщиках, которые находятся на заслуженном отдыхе.

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B-29 Superfortress

Этот легендарный самолет был представлен в 1944 году компанией Boeing. B-29 Superfortress стал символом как стратегической мощи, так и разрушительных последствий. Максимальная дальность его полета составляла более 5000 миль (более 8 тысяч км).

Его самыми известными миссиями стали ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. Некоторые из B-29, такие как Enola Gay, сейчас стоят в музеях, где они служат напоминанием о решениях военного времени.

B-36 Peacemaker

B-36 от компании Convair ввели в эксплуатацию еще в 1949 году. Этот самолет имел самый большой размах крыльев за всю историю боевых самолетов – 230 футов (ориентировочно 70,1 метра). Этот борт был предназначен для межконтинентальных полетов без дозаправки. Он мог нести как обычные бомбы, так и ядерные снаряды.

B-36 сняли с вооружения в 1959 году. Легендарный самолет заменили на реактивные преемники. Один из уцелевших образцов выставлен в Национальном музее ВВС США в Огайо.

B-47 Stratojet

Boeing B-47 Stratojet со стреловидными крыльями и реактивным двигателем был представлен в 1951 году. Он стал скоростным самолетом Стратегического воздушного командования США.

"Способный летать со скоростью более 600 миль в час (около 965 км в час), он переносил ядерные бомбы вглубь советской территории, олицетворяя сдерживание холодной войны. B-47 был снят с вооружения в 1969 году. Несколько таких самолетов хранятся в музеях США, представляя эпоху, когда скорость и высота были основными средствами обороны фронта", – говорится в материале.

B-58 Hustler

Бомбардировщик B-58 Hustler от Convair эксплуатировался с 1960 по 1970 годы. Этот борт был первым бомбардировщиком, который мог выполнять длительный полет со скоростью 2 Маха. Срок его службы сократили такие факторы, как высокая стоимость и уязвимость перед новыми ракетными системами.

B-52 Stratofortress

Впервые Boeing B-52 поднялся в небо в 1952 году. В отличие от остальных вышеупомянутых самолетов, он остается в строю и сегодня, хотя несколько ранних модификаций этого самолета были списаны.

"С полезной нагрузкой до 70 000 фунтов (31,75 тонны) и межконтинентальной дальностью полета, B-52 служил во Вьетнаме, в войне в Персидском заливе и не только. Списанные планеры можно увидеть в многочисленных музеях, в то время как модернизированные B-52 продолжают летать, доказывая превосходную адаптивность бомбардировщика на протяжении десятилетий", – добавили авторы.

Отмечается, что все эти бомбардировщики когда-то доминировали в небе. Сейчас большинство из них или законсервированы, или хранятся в музеях. Но несмотря на это, они остаются мощным напоминанием о том, как технология и политика переплетаются, формируя мировую историю.

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