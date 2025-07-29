Сегодня во Львове и по Львовской области будут грозы.

Во Львове сегодня, 29 июля, будет бушевать непогода. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову в течение суток 29 июля гроза", - предупреждают синоптики.

Также предупреждение об опасных етеорологических явлениях объявлено и для жителей Львовской области - синоптики ввели в регионе І уровень опасности.

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По прогнозу сегодня на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер будет северо-западный, 7 - 12 м/с. Столбики термометров по области покажут +18°...+23°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой кратковременный дождь. Утром слабый туман. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура днем только +19°...+21°.

Ухудшение видимости в осадках и в тумане до 500 - 1000 метров.

Погода во Львове - прогноз на неделю

Во Львове и области в течение этой недели почти ежедневно ожидаются кратковременные дожди и грозы, но солнечные прояснения также будут.

Температура ночью до +17°, днем - максимум до 26° тепла. "Зонт - главный аксессуар этой недели", - говорят синоптики.

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