Во Львове сегодня, 29 июля, будет бушевать непогода. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"По городу Львову в течение суток 29 июля гроза", - предупреждают синоптики.
Также предупреждение об опасных етеорологических явлениях объявлено и для жителей Львовской области - синоптики ввели в регионе І уровень опасности.
По прогнозу сегодня на Львовщине будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер будет северо-западный, 7 - 12 м/с. Столбики термометров по области покажут +18°...+23°.
Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой кратковременный дождь. Утром слабый туман. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура днем только +19°...+21°.
Ухудшение видимости в осадках и в тумане до 500 - 1000 метров.
Погода во Львове - прогноз на неделю
Во Львове и области в течение этой недели почти ежедневно ожидаются кратковременные дожди и грозы, но солнечные прояснения также будут.
Температура ночью до +17°, днем - максимум до 26° тепла. "Зонт - главный аксессуар этой недели", - говорят синоптики.