'Цифровой ГУЛАГ': в России выключают мобильный интернет во время налетов дронов, - NYT

Чтобы помешать атакам украинских дронов, российские власти ежедневно отключают мобильный интернет в десятках регионов, оставляя миллионы граждан без связи и доступа к цифровым сервисам.

Жители России все чаще сталкиваются с внезапными и массовыми отключениями мобильного интернета. И этому есть вполне логичное объяснение, пишет The New York Times.

Причина массовых отключений мобильной связи в России - попытки властей помешать атакам украинских беспилотников, которые, по словам аналитиков, могут использовать мобильные сети для навигации.

"Они могут выключить интернет", - говорит 32-летняя Катя, которая со своим партнером не смогла воспользоваться банкингом, картами и оплатить бензин на пути из Санкт-Петербурга в Москву.

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Она назвала ситуацию "цифровым ГУЛАГом".

С июня правительство начало ежедневно отключать интернет в разных регионах на несколько часов без предупреждения. По данным волонтерской группы "На связи", к концу июля мобильные сети были отключены как минимум в 73 из 83 регионов России.

"Кремль просит региональные власти создать защиту от дронов - они ничего не могут сделать, кроме как отключить интернет", - заявил Михаил Климарев, председатель Общества защиты Интернета.

Мобильные сети имеют отдельные каналы - один для звонков, другой для передачи данных, которую используют и приложения, и дроны. Отключая интернет, российские власти блокируют именно канал передачи данных. Звонки при этом остаются возможными.

Отключения не централизованы: решение принимают местные администрации на основании сообщений об атаке дронов. Министерство цифрового развития России на запрос журналистов не ответило.

Это не первый пример вмешательства российских властей в цифровое пространство. Но в отличие от предыдущих попыток блокировки YouTube или Telegram, нынешние отключения имеют прямые последствия для повседневной жизни миллионов россиян - от банкинга до навигации.

"Телефон не работал даже для элементарных вещей. Мы должны были звонить маме, чтобы она пополнила счет", - рассказала Катя.

В результате атак дронов не только отключается интернет. В течение одного только уикенда в Москве из-за воздушной угрозы отменили около 300 авиарейсов. Аэропорты охватил коллапс.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Как сообщал УНИАН, 27 июля дроны атаковали территорию России, а именно - Волгоградскую область. Отмечается, в результате атаки было нарушено электроснабжение железной дороги.

По словам ветерана, военного эксперта Евгения Дикого, Украина начала системную "рельсовую войну", нанося удары по российской железнодорожной инфраструктуре. И это уже дает результаты на поле боя .

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