Православный праздник сегодня в народе прозвали Калинник.

29 июля в новом церковном календаре почитают святого мученика Даниила Млиевского (Черкасского). Рассказываем, чем прославился святой, какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, а также какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю.

Какой праздник сегодня церковный отмечают в Украине - дата по новому и старому календарю

29 июля (по старому стилю это 11 августа) православные чтят память святого мученика Даниила Млиевского.

Даниил жил в середине XVIII века и был старостой (титарем) Успенской церкви в селе Млиев (ныне Городищенский район Черкасской области). Правобережная Украина на то время находилась под Речью Посполитой, поэтому украинцам активно насаждали католицизм, а несогласных с этим преследовали.

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В Млиеве действовали две церкви - Троицкая и Успенская, где священниками служили братья Гдышицкие. Когда они перешли в католицизм, то селяне избрали себе новых православных священников. Однако братья-настоятели отказались уступать им свое место - завязался конфликт. Опасаясь за церковное имущество, селяне тайком собрали его и передали на хранение Даниилу Кушниру.

Братья Гдышицкие, узнав об этом, пустили слух, что Даниил все украл и донесли губернатору. Старосту арестовали и посадили в тюрьму Смелянского замка. Выпустить его могли при одном условии - он перейдет в католики. Когда Даниил напрочь отказался, его казнили под Ольшаной: казнь сделали показательной, согнав на нее жителей окрестностей. Святого тайно похоронили в Переяславском Свято-Вознесенском монастыре, позже мощи перезахоронили в Млиеве.

Образ Даниила увековечил Тарас Шевченко в своей поэме "Гайдамаки". В 1996 году Даниила Кушнира официально причислили к лику святых.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще по новому стилю:

почитают мученика Калиника Киликийского;

мученицу Серафиму, деву;

мученицу Феодотию и трех ее детей;

преподобномученика Михаила Эдесского, монаха;

мученика Евстафия Мцхетского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому календарному стилю - 29 июля вспоминают преподобного Иоанна Вишенского, Святогорца.

С какими просьбами обращаются к святому Даниилу, традиции дня, чего нельзя делать сегодня

Святого Даниила Млиевского называют покровителем Черкасчины. В молитвах к святому обращаются с просьбами о здоровье и душевном спокойствии, просят укрепить веру и дать сил в трудные времена.

В народе праздник 29 июля прозвали Калинник - в честь святого Каллиника Киликийского, погибшего за христианскую веру в III-IV веках. Согласно традиции, в этот день принято идти в лес за ягодами и грибами. Есть также примета дня: если на Калинника обнять или прислониться к стволу калины, то прибавится сил и здоровья.

Церковь 29 июля, как и в любой другой день, не одобряет злость, брань, зависть, жадность, месть, уныние и призывает хранить в душе мир и избегать греховных поступков.

По народным приметам сегодня нельзя лениться, брать и давать в долг и ломать ветки калины. Поссориться в этот день с родными - навлечь беду или разлад в семье.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 29 июля

По приметам дня судят о погоде в ближайшие недели, урожае и будущей зиме:

утро выдалось теплое - к ясному и солнечному дню;

туман выпал с утра - будет щедрый урожай зерновых;

дождь пошел, но тепло - будет много грибов;

в лесу много ягод и грибов - к затяжной и суровой зиме.

Туман в этот день гарантирует богатый урожай ячменя и овса, хотя пасечники туманы не любят - "пчеле ходу нет". Также подмечают: если на Калинника нет заморозка с утра, то тепло будет аж до Лупа Брусничника (23 августа по старому стилю, 5 сентября - по новому).

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