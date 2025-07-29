Удар пришелся на хаб, с которого враг перебрасывал ресурсы на фронт.

Ночью была атакована железная дорога и ресурсная база россиян в городе Сальск Ростовской области.

Об этом написал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко. "Там расположен логистический хаб для переброски ресурсов, топлива, боеприпасов и других грузов на фронт Донецкой области, а также на юг во временно оккупированный Крым и Запорожскую область", - сообщил он.

Коваленко показал видео, где россияне сняли последствия удара - там сильный пожар.

Видео дня

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире на Радио NV отметил, что такие удары ломают на время логистику врага.

По его словам, железную дорогу можно быстро отремонтировать, но если бить по узловым распределительным станциям, по станциям питания для электровозов, то это может остановить работу этого направления сообщения даже на неделю и больше.

"Мы бьем по станциям, которые находятся недалеко от линии границы, потому что туда может прилететь дрон с большим количеством взрывчатки. Мы должны разрушать российскую логистику даже если приостановление движения будет на несколько часов. Потому что это ломает логистические схемы, которые построила Россия", - подчеркнул Гетьман.

При этом он рассказал, что в ВСУ есть сложности с работой дальнобойных дронов. "Мы гордимся, что они могут летать на более чем тысячи километров, но чем дальше летит дрон, тем больше он должен иметь горючего, но тогда он меньше будет нести взрывчатки", - пояснил эксперт.

По его словам, здесь у россиян есть преимущество, потому что все объекты, которые они атакуют, даже в Киеве сравнительно на небольшом расстоянии от российской границы, откуда они могут запускать воздушные цели.

"Поэтому их "Шахеды" и другие дроны могут нести больше взрывчатки, потому что расстояния небольшие и им нужно меньше горючего. Объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), которые мы должны разрушать в РФ расположены за тысячи и более километров, поэтому туда может прилететь дрон со сравнительно небольшим количеством взрывчатки", - отметил Гетьман.

Эксперт отметил, что если системно разрушать российскую железнодорожную пограничную логистику, то это будет иметь эффект. Кроме того, в результате ударов произойдет накопление грузовых поездов, которые направлены к фронту, и туда целесообразно запускать следующие украинские дроны.

Удары по РФ

23 июля, в Новочеркасске в Ростовской области была атакована железнодорожная инфраструктура, которая используется для ВПК и армии РФ.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отмечал, что указанный логистический узел соеди няет стратегические направления: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменск-Шахтинский. Именно через этот узел осуществляется переброска техники, боеприпасов, топливных ресурсов и личного состава к границе с Украиной.

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