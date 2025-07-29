Сегодня в Украине ожидаются значительные дожди, грозы, град и шквалы.

В Украине на вторник, 29 июля, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди", - предупреждают синоптики.

По прогнозу, днем в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами будет град и шквалы 15-20 м/с.

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Также в Украине, за исключением большинства районов Левобережья, будут греметь грозы.

Из-за непогоды Укргидрометцентр объявил I уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз на 29 июля

Во вторник в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

По всей стране, кроме большинства районов Левобережья, пройдут дожди, грозы, а в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях осадки будут значительными.

Ветер оикуется со скоростью 7-12 м/с, днем в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях +20°...+25°. На остальной территории +27°...+32°, а на юге и юго-востоке страны будет сильная жара +35°...+38°.

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