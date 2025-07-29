Все тяжелораненые уже госпитализированы.

Россияне ударили по Беленьковской исправительной колонии на Запорожье, в результате чего 17 осужденных погибли и еще 42 получили ранения.

Такие данные обнародовали в Министерстве юстиции. Отмечается, что тяжелораненые госпитализированы. "Около 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, один сотрудник учреждения получил незначительные ранения (осколочное поражение лица)", - добавили в ведомстве.

По данным Минюста, 28 июля ориентировочно в 23:28 вооруженные силы РФ нанесли авиаудар по территории Беленьковской исправительной колонии четырьмя управляемыми авиационными бомбами (КАБ). В результате атаки полностью разрушена столовая, существенные разрушения получили административный штаб и карантинный участок.

К обеспечению порядка в учреждении привлечено около 50 сотрудников охраны Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

"Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части, дежурном подразделении и других отделениях учреждения. Периметр учреждения не поврежден, угрозы побега нет", - говорится в сообщении.

В Минюсте отмечают, что этот удар в очередной раз демонстрирует грубое нарушение международного гуманитарного права со стороны вооруженных сил РФ. Обстрел объектов гражданской инфраструктуры, в частности пенитенциарных учреждений расценивается как военное преступление.

Удар по Запорожью

Утром председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что россияне ночью 8 раз обстреляли Запорожский район, в частности попали и по исправительной колонии.

Сначала Федоров сообщал, что в результате удара по колонии погибли 16 человек и еще 35 ранены.

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