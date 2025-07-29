Энергия Земляной Свиньи принесет стабильность и изобилие шести знакам.

Во вторник, 29 июля 2025 года, сразу шесть представителей китайского зодиакального круга ощутят поддержку судьбы. День пройдет под влиянием стихии Земли и знака Свиньи, в контексте месяца Водяной Козы и года Деревянной Змеи, пишет YourTango.

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Видео дня

Свинья

Этот день проходит под вашим символом и стихией - вы буквально в потоке. Без усилий вы получаете именно то, что вам нужно: подтверждение проекта, неожиданный возврат средств, письмо, расставляющее все по местам. Вы не торопитесь, и потому события разворачиваются естественно и благоприятно. Кто-то из близких или партнеров оказывается в нужный момент рядом - будь то эмоциональная, профессиональная или материальная поддержка. Ваша мягкая, но устойчивая победа над обстоятельствами станет основой надолго. Порадуйтесь себе - вы заслужили это.

Змея

В год Деревянной Змеи и при энергии Земляной Свиньи вы вступаете в период глубокой трансформации. Те, кто раньше недооценивал вас, теперь смотрят с уважением. Ситуации, от которых вы однажды отказались, возвращаются - но уже на более выгодных условиях. Ваша удача проявится через ощутимые изменения: погашенный долг, новое предложение, поддержка, которую вы так ждали. Вы больше не повторяете старый сценарий - вы его переписываете.

Кролик

Этот вторник принесет вам внутренний покой и ясность. Вы почувствуете, что пришло время отпустить то, что больше не работает - без чувства вины и сопротивления. Удача проявится в честных разговорах, признании вашей правоты или неожиданной поддержке. Что-то, от чего вы уже почти отказались, изменится и начнет работать в вашу пользу. День подарит вам ощущение стабильности там, где раньше было шатко.

Лошадь

Ваша настойчивость не прошла зря. 29 июля вы получите подтверждение: все, что вы делали раньше, начинает приносить плоды. Возможно, это будет письмо, предложение или приятный поворот в ситуации, которая едва не вышла из-под контроля. Ваше везение будет ощущаться как облегчение - телесное и душевное. Денежные вопросы могут неожиданно разрешиться. Начинается ваш период уверенности и изобилия.

Коза

Пока продолжается месяц Водяной Козы, вы ощущаете внутреннее укрепление. То, что вы создавали в тишине, получит развитие. Возможно, кто-то, чье мнение вам важно, заметит ваш прогресс, а ситуации, казавшиеся хрупкими, окажутся устойчивыми. Финансовые тревоги окажутся надуманными: расходы окажутся меньше, чем ожидалось, или вы найдете нужное среди уже имеющегося. Это день для спокойного движения вперед. Не торопитесь - просто продолжайте делать то, что уже работает.

Собака

Вы увидите ситуацию предельно ясно. Возможно, вам станут понятны истинные намерения другого человека или прояснится ваша собственная ценность. Этот день принесет доказательства: обещания выполняются, документы подписываются, важные процессы завершаются. Эмоциональная зрелость - ключ к вашей удаче. Все решения, которые вы принимали, начиная с расчета и трезвости, теперь оправдывают себя. Вам не нужно чудо - вы уже сделали свою часть. Теперь можно расслабиться и наблюдать, как все складывается наилучшим образом.

Напомним, ранее астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака заканчивается затяжная "черная полоса".

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