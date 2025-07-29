Взрывы слышали в Каменском.

Этой ночью украинские силы противовоздушной обороны отбиваются от дронов-камикадзе, которые запускает захватническая армия Российской Федерации.

По состоянию на 02:30 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Согласно последним данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, опасность существует на таких направлениях:

группа ударных дронов движется из Белгородской области на Харьковщину;

БПЛА в центре Сумщины - курсом на Сумы;

"Шахеды" на западе Харьковщины летят курсом на запад;

БПЛА на северо-западе Полтавщины - курсом на Черкасскую область;

БПЛА в центре и на востоке Днепропетровской области - курсом на Днепр.

В сети сообщают о двух взрывах, которые слышали в городе Каменское Днепропетровской области. Telegram-канал "Николаевский Ванек" писал о пусках баллистических ракет по городу, их мог корректировать разведывательный дрон.

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Российские обстрелы Украины

Как известно, в предыдущую ночь страна подверглась очередному массированному обстрелу со стороны российских оккупантов, основным направлением удара был Староконстантинов в Хмельницкой области.

С 19:30 захватчики запустили по Украине 324 ударных дрона и имитатора, а также четыре крылатые Х-101 и три аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал".

Пуски осуществляли из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также из воздушного пространства Саратовской и Липецкой областей.

Утром Воздушные силы отчитывались о сбитии или подавлении средствами радиоэлектронной борьбы 309 ударных дронов и двух ракет Х-101.

Зафиксировано попадание двух ракет и 15 ударных беспилотников в трех локациях, а также падение сбитых еще на нескольких. Отмечалось, что ракеты Х-47 М2 не достигли целей.

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