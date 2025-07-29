Мужчина говорит, что все дело в правильном рационе.

Люди, которые хотят жить долго и счастливо, используют разные методы. Одни стараются вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, бросать вредные привычки, другие обращаются к врачам, чтобы продлить молодость с помощью медицинских процедур. Фермер из Перу, который отметил свое 125-ти летие, озвучил свой вариант, как жить долго и не болеть.

В чем секрет долгой жизни - мнение фермера

New York Post пишет, что Марселино Абад Толентино - старейший человек в Перу. Он родился в 1900-м году в маленькой деревне Чагья и рано остался сиротой. Его родители погибли, пытаясь переплыть реку, когда мальчику было семь лет. С тех пор он должен был обеспечивать себя сам и пошел работать. Учиться не мог - школа находилась слишком далеко. Толентино трудился в поле, занимался сельским хозяйством и выращивал домашний скот. Так провел всю жизнь, не обзавелся ни женой, ни детьми.

Всю жизнь мужчина был самостоятельным, но сейчас проживает в доме престарелых, так как уже не может заботиться о себе как следует. Долгожитель, перешагнувший 125-ти летний рубеж, рассказывает, в чем секрет жизни до 100 лет. По его мнению, все дело в рационе - Толентино всю жизнь питался овощами из собственного огорода, а также фруктами и бараниной. Иногда он добавлял в блюда лекарственные травы, которые сам собирал в лесу, а работая в поле, жевал листья коки. Сейчас, по словам сотрудников пансионата, Толентино точно знает, что надо есть для долголетия, и все время просит на завтрак авокадо - это его любимый фрукт.

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Представители книги рекордов Гиннеса, узнав о Толентино, сказали, что он может подать заявку на звание старейшего из ныне живущих людей на Земле. На данный момент этот титул принадлежит монахине Ине Канабарро Лукас, которой в июне исполнилось 117 лет.

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