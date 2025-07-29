Стрельба произошла в небоскребе, где расположены штаб-квартира Национальной футбольной лиги и офисы нескольких крупных финансовых компаний.

В небоскрёбе Нью-Йорка на Манхэттене произошла массовая стрельба - мужчина из Лас-Вегаса открыл огонь из штурмовой винтовки M4. Об этом сообщают CNN и Reuters.

Инцидент произошел в небоскребе, где расположены штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL) и офисы нескольких крупных финансовых компаний.

27-летний житель Лас-Вегаса Шейн Тамура с автоматом М4 вошел в здание и застрелил троих человек на первом этаже. Затем поднялся на 33-й этаж и совершил еще одно убийство. После этого он забаррикадировался в офисе и покончил с собой. У него, по словам полиции, были проблемы с психикой. Мотив нападения пока неизвестен.

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Короткая записка, написанная на трёх страницах, была обнаружена следователями после стрельбы.

"Футбол с Терри Лонгом вызвал у меня хроническую энцефалопатию, из-за которой я выпил галлон антифриза. Вы не можете пойти против НФЛ, они вас раздавят", - написал стрелок.

Случаи стрельбы в мире

Ранее в австрийском городке Грац произошла стрельба в местной школе. По меньшей мере десять человек, включая предполагаемого нападавшего, погибли. Число раненых в результате происшествия, нуждающихся в медицинской помощи, составило до 30 человек.

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