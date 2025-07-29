Попал в список и Су-22.

За последние годы авиационные технологии существенно развились. Существует немало истребителей, построенных десятки лет назад, которые и сегодня выполняют задачи по всему миру.

Как пишет Wion, их выносливость обусловлена прочной конструкцией, проведением модернизации и неизменной актуальностью. Но есть семь старых истребителей, которые никак не уйдут на заслуженный отдых, ведь до сих пор находятся на вооружении определенных стран.

МиГ-21

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Впервые этот советский истребитель подняли воздух в 1955 году, а на вооружение приняли в 1959 году. Сейчас МиГ-21 остается на вооружении военно-воздушных сил Индии, Хорватии и нескольких африканских стран.

"Его тонкое дельтовидное крыло, максимальная скорость, превышающая 2 Махи, и относительно низкая стоимость эксплуатации сделали его основой многих флотов времен Холодной войны. В Индии МиГ-21, в частности, одержал победы в индо-пакистанской войне 1971 года и прошел многочисленные модернизации для продления срока службы", – говорится в материале.

При этом отмечается, что в Индии намерены вывести устаревшие истребители на пенсию до сентября 2025 года.

Northrop F-5

Американский истребитель F-5 Freedom Fighter и его преемник F-5E Tiger II, дебютировали в начале 1960-х годов. До сих пор он стоит на вооружении Бразилии, Туниса и Тайваня. Этот самолет известен своей маневренностью и надежностью. Несмотря на ограниченную дальность полета и полезную нагрузку, он ценится за относительно низкие затраты на техническое обслуживание и простоту в использовании.

F-4 Phantom II

Двухмоторный McDonnell Douglas F-4 Phantom II был представлен в 1960 году. Его модификации до сих пор эксплуатируются Ираном, Турцией и Южной Кореей. Прославился этот самолет во время войны во Вьетнаме. А модернизированные образцы имеют новые радиолокационные системы и системы радиоэлектронной борьбы. Это делает их актуальными в том числе для разведки.

Mirage III

Французский Dassault Mirage III был принят на вооружение еще в 1961 году. Он до сих пор несет службу в Пакистане и Аргентине.

Впервые Mirage III участвовал в боевых действиях во время Шестидневной войны 1967 года. Тогда израильские авиаторы одержали многочисленные победы.

"Модернизированная авионика и интеграция вооружения сохранили его полезность в ограниченных ролях", – добавляют авторы.

Chengdu J-7

Китайский J-7, который называют клоном советского МиГ-21, впервые взлетел в 1960-х годах. Он и по сей день эксплуатируется в ВВС Народно-освободительной армии Китая на второстепенных ролях и как экспортный истребитель.

"J-7 сохраняет скорость и простоту МиГ-21, но имеет ограниченную дальность полета и радиолокационные возможности. Он остается частью учений и пограничного патрулирования", – говорится в материале.

Су-22

Советский самолет Су-17, который позже получил экспортное название Су-22, попал на вооружение в 1970 году. Эти истребители до сих пор эксплуатируют Польша и Сирия.

МиГ-23

МиГ-23 впервые поднялся в небо в 1967 году. Он до сих пор есть в ограниченном использовании в Сирии и Анголе. Сейчас он выполняет преимущественно оборонительные функции.

Авторы акцентируют, что эти устаревшие истребители остаются в воздухе благодаря сочетанию надежной техники и стратегической потребности. Их дальнейшая эксплуатация свидетельствует о том, что даже в эпоху малозаметности и цифровой войны проверенные конструкции все еще могут играть важную роль на поле боя.

Напомним, ранее мы рассказывали о 5 странах, которые имеют истребители, но не пилотов, которые могли бы ими управлять. Одна из них, кстати, покупала самолеты у Украины.

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