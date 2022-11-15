Лавров покинул саммит, вероятно, чтобы избежать ряда неприятных вопросов от Запада.

Глава МИД России Сергей Лавров, возглавивший российскую делегацию на саммите "Большой двадцатки", сбежал с Бали как раз перед массированной атакой по Украине.

Как свидетельствуют сообщения в пропагандистских росСМИ, Лавров рассчитал время перед нанесением первых ударов по территории украинских городов и сбежал с саммита, когда в Украине объявили воздушную тревогу.

Согласно роспропаганде, Лавров покинул Бали где-то в 15:40 по киевскому времени.

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Во время саммита российский минист рассказывал лидерам "группы двадцати" о "неонацистах" в Украине, обвиняя Киев в якобы неготовности садиться с Москвой за стол переговоров.

Также Лавров обвинил лично Зеленского в том, что тот якобы "поучал" Россию: "Мы хотим увидеть конкретные свидетельства того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского и объяснении ему, что так продолжаться не может, что это не в интересах украинского народа и его самого".

Как известно, за несколько часов после этого Россия начала массированный обстрел украинских городов. Лавров убежал с саммита, вероятно, чтобы избежать ряда неприятных вопросов от Запада, которого Кремль всячески пытается убедить в желании начать "переговоры".

Массированный ракетный удар по Украине 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. В Воздушных силах ВСУ заявили, что оккупанты выпустили по Украине 100 ракет, 73 из них сбила ПВО. Также сбито 10 "шахидов".

Отдельно, в столице сбили 4 вражеские ракеты, вместе с тем зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе. Известно об одном погибшем, но спасательная операция продолжается.

Из-за массированной ракетной атаки поражено около 15 энергетических объектов в различных областях. Отключено более 7 млн абонентов в 17 областях и Киеве. Энергетики начали экстренные отключения света почти по всей Украине.

В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. По его словам, эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

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