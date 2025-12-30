Также повреждены резервуары для хранения масла одного из промышленных предприятий.

Во вторник, 30 декабря, российская армия нанесла дроновые удары по портовой инфраструктуре в Одесской области, повреждения получили, в частности, два гражданских судна. Об этом сообщили в Военно-морских силах ВС Украины.

"Сегодня россияне ударными БПЛА атаковали судна "Emmakris III" и "Captain Karam", которое заходило в порт для загрузки пшеницы. Есть раненые среди гражданских", - заявили в ВМС.

Военные отметили, что порты и гражданское судоходство являются объектами гражданской инфраструктуры, а атаки на них создают угрозу жизни мирных граждан и подрывают глобальную продовольственную безопасность.

Видео дня

"Целенаправленные удары по гражданским объектам являются сознательным военным преступлением. РФ – страна-террорист", - добавили в ВМС.

По данным вице-премьер-министра по восстановлению, министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего зафиксировано повреждение объектов в портах "Пивденный" и "Черноморск".

"По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают спасатели - продолжается ликвидация последствий. Повреждены резервуары для хранения масла одного из промышленных предприятий. Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы, которое находилось на территории порта", - рассказал чиновник.

По его словам, враг пытается сорвать логистику, усложнить судоходство. Однако, несмотря на обстрел, морские порты продолжают работать с соблюдением требований безопасности.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, враг нанес удар дронами по Одесскому району.

"Днем 30 декабря вооруженные силы РФ массированно атаковали ударными беспилотниками Одесский район. Повреждена промышленная и портовая инфраструктура. В результате атаки получил ранения 48-летний мужчина, его госпитализировали в больницу", - рассказали в прокуратуре.

Под процессуальным руководством областной прокуратуры начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Атаки на порты Одесской области

Российская армия несколько дней подряд наносила удары по порту "Пивденный" (Одесская область). Из-за повреждения резервуаров в Черное море попали тонны растительного масла. По словам экологов, произошла масштабная экологическая катастрофа, на побережье Одессы погибло много птиц. В Одесском зоопарке развернули пункт для помощи птицам, которых жителям города удалось спасти. Люди принесли туда более 300 особей.

Также в результате атак в Одессе было повреждено гражданское судно под флагом Ливана, которое транспортировало украинскую сою, в Ренийском порту поражены административные здания и инфраструктура.

В ночь на 25 декабря РФ снова атаковала дронами объекты портовой и промышленной инфраструктуры Одесской области. Погиб 57-летний мужчина, травмированы еще несколько гражданских.

Вас також можуть зацікавити новини: