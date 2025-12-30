Какая еда может вредить вашему кишечнику: врачи назвали опасные продукты

Употребление таких продуктов может свидетельствовать о том, что вы не пьете достаточно воды.

Употребление популярных продуктов могут наносить вред вашему кишечнику. Поэтому эксперты рассказали для Prevention о продуктах, которые вредят вашему организму и о тех, потребление которых стоит ограничить или избегать.

Продукты, которые наносят наибольший вред кишечнику

Эксперты считают, что продуктами, которые больше всего вредят кишечнику, являются высокопереработанные и сладкие напитки, такие как газированные и энергетические. Доктор медицины Пратима Дибба объясняет, что обработанные продукты, особенно кислые, могут повреждать слизистую оболочку кишечника. Такое повреждение может вызвать состояние, которое называется синдром проницаемости кишечника.

По информации Клиники Кливленда, это состояние может играть роль в развитии заболеваний пищеварительной системы, аутоиммунных заболеваний, метаболических расстройств и тому подобное.

Видео дня

"Обычные газированные напитки являются источником пустых калорий, не имеющих пищевой ценности. Продукты с высоким содержанием добавленного сахара способствуют нарушению баланса полезных бактерий и чрезмерному размножению вредных бактерий в кишечнике", - подчеркнула Лена Бакович, магистр наук, зарегистрированный диетолог-нутрициолог в Live It Up.

Согласно исследованию в журнале Infectious Medicine, это серьезная проблема, которая связывает дисбаланс микробиома с диабетом 2 типа, ожирением, неалкогольной болезнью печени, кардиометаболическими заболеваниями, раком, артритом, депрессией, нарушениями сна и гипертонией.

"И это касается не только продуктов с высоким содержанием сахара: исследования показывают, что искусственные подсластители также могут вредить здоровью кишечника", - добавляют в публикации.

Кроме того, употребление газированных напитков на энергетиках может означать, что вы не пьете достаточно воды, что негативно влияет на здоровье кишечника.

"Исследование 2024 года, опубликованное в журнале iScience, показало, что употребление достаточного количества воды необходимо для избежания проблем с пищеварением, таких как запоры, а также для поддержания сбалансированного микробиома и здоровой иммунной системы (значительная часть которой находится в кишечнике)", - отмечают в Prevention.

Также диетологи назвали другие продукты, которые вредят здоровью кишечника:

конфеты;

выпечка;

фруктовые соки;

алкоголь;

острые блюда;

чрезмерное количество кофеина.

Другие советы по здоровью

Ранее эксперт объяснила, как проверить натуральность красной икры. По ее словам, часто бывает такое, что смешивают натуральную и искусственную икру, но продают по цене натуральной.

Также диетологи рассказали, что есть, чтобы улучшить пищеварение. Они отметили, что в такой перечень вошли куркума, фенхель, тмин, анис и мята перечная.

Вас также могут заинтересовать новости: