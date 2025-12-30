Зеленский объяснил, зачем РФ заявляет о якобы 'ударах' Украины по резиденции Путина

По мнению президента, такие спекуляции могут быть связаны с положительной работой по окончанию войны.

Заявления РФ о якобы "ударах" по валдайской резиденции российского диктатора Владимира Путина - это фейк. Об этом в комментарии журналистам сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, чем, по его мнению, вызвана спекуляция со стороны Москвы относительно якобы обстрела резиденции Путина на Валдае, и может ли это быть попытка избавиться от разговоров о новых санкциях или передаче "Томагавков".

"Удары по валдайской резиденции Путина - это фейк. Никто туда не бил. Связано ли это с санкциями? Может, немножко связано с этим. Но, на мой взгляд, это более связано с тем, что был довольно успешный разговор и встреча, позитивная встреча наших команд в течение месяца. И финалом которой была наша встреча с президентом Трампом. И понятный план, что сейчас наши советники с 3 января работают", - отметил глава государства.

Затем, добавил Зеленский, что Украина встречается с европейцами на уровне лидеров.

Видео дня

"Хотим все подготовить, и дай Бог, потом встретимся все вместе. Чтобы иметь какие-то шаги вперед по окончанию войны. Мы хотим, чтобы в январе было сделано много разных шагов", - подчеркнул Зеленский.

В то же время он отметил, что не знает, связано ли это с передачей "Томагавков", и видит лишь то, что "есть позитив от встречи, есть позитив от подготовки документов и есть Россия, которая не хочет никакого позитива ни для кого в этом формате, поэтому они делают такие упреки".

Президент также подчеркнул:

"Знаете, что, если честно, вызывает непонимание и неприятные ощущения? Что некоторые представители, как Индия, Эмираты, еще несколько государств сказали, осудили вроде бы наши удары дронов по резиденции Путина, которых не было. А где их осуждение, кстати? Осуждение, что все это время бьют по нашим детям, убивают людей. Что-то не слышу я ни Индию, если честно, сейчас, ни Эмираты".

Россия врет о якобы "атаке" Украины на резиденцию Путина

Как сообщал УНИАН, 29 декабря Россия распространила лживое заявление о якобы запуске Украиной дронов на резиденцию главы РФ Владимира Путина на Валдае. Не предоставив никаких правдоподобных доказательств, Россия продолжает озвучивать выдумки о "террористическом акте".

В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что теперь Россия усилит переговорную позицию в разговорах с американцами.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что Россия придумала мистификацию об атаке на резиденцию Путина, чтобы отказаться от мирных усилий.

Вас также могут заинтересовать новости: