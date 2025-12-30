Эксперты определили 10 лучших автомобилей Mercedes с пробегом

Лидером рейтинга стал практичный универсал, который имеет очень вместительный багажник.

Распространено мнение, что автомобили Mercedes являются эталоном качества и автомобильных технологий. Немецкий бренд продает довольно недешевые автомобили, которые могут позволить себе далеко не все люди. Тем не менее, на вторичном рынке можно найти модели с пробегом, которые гораздо дешевле новых авто.

В WhatCar? определили 10 лучших автомобилей Mercedes с пробегом. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.

ТОП-10 лучших автомобилей Mercedes с пробегом:

Mercedes-Benz E-Class T-Modell (S213) Mercedes-Benz CLA (C118) Mercedes-Benz A-Class (W177) Mercedes-Benz GLA (H247) Mercedes-AMG A45 (W177) Mercedes-Benz GLC (X254) Mercedes-Benz S-Class (W222) Mercedes-Benz GLB (X247) Mercedes-AMG E63 (W213) Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238)

Лучшим автомобилем Mercedes-Benz с пробегом признали универсал E-Class T-Modell в кузове S213. Это пятое поколение известной модели, которое выпускалось с 2016 по 2023 год.

Одной из особенностей пятого поколения Mercedes-Benz E-Class была визальная схожесть с флагманским S-Class. Более того, модель предлагалась с широкой линейкой силовых установок, включая бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридные установки.

В издании рассказали, что Mercedes-Benz E-Class T-Modell возглавил рейтинг благодаря огромному багажнику и богатому оснащению. Также эксперты заявили, что у этой модели роскошный интерьер и очень комфортная подвеска.

Лучшая новая модель Mercedes-Benz

Ранее в Express определили лучший новый автомобиль Mercedes-Benz. В конце концов все свелось к борьбе между двумя моделями немецкого производителя - C-Class и E-Class.

В результате Mercedes-Benz C-Class победил по сумме качеств. Эксперты похвалили, в частности, оснащение модели и ее интерьер.

