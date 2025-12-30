Эксперты определили 10 лучших автомобилей Mercedes с пробегом

Распространено мнение, что автомобили Mercedes являются эталоном качества и автомобильных технологий. Немецкий бренд продает довольно недешевые автомобили, которые могут позволить себе далеко не все люди. Тем не менее, на вторичном рынке можно найти модели с пробегом, которые гораздо дешевле новых авто.
В WhatCar? определили 10 лучших автомобилей Mercedes с пробегом. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.
ТОП-10 лучших автомобилей Mercedes с пробегом:
- Mercedes-Benz E-Class T-Modell (S213)
- Mercedes-Benz CLA (C118)
- Mercedes-Benz A-Class (W177)
- Mercedes-Benz GLA (H247)
- Mercedes-AMG A45 (W177)
- Mercedes-Benz GLC (X254)
- Mercedes-Benz S-Class (W222)
- Mercedes-Benz GLB (X247)
- Mercedes-AMG E63 (W213)
- Mercedes-Benz E-Class Cabriolet (A238)
Лучшим автомобилем Mercedes-Benz с пробегом признали универсал E-Class T-Modell в кузове S213. Это пятое поколение известной модели, которое выпускалось с 2016 по 2023 год.
Одной из особенностей пятого поколения Mercedes-Benz E-Class была визальная схожесть с флагманским S-Class. Более того, модель предлагалась с широкой линейкой силовых установок, включая бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридные установки.
В издании рассказали, что Mercedes-Benz E-Class T-Modell возглавил рейтинг благодаря огромному багажнику и богатому оснащению. Также эксперты заявили, что у этой модели роскошный интерьер и очень комфортная подвеска.
Лучшая новая модель Mercedes-Benz
Ранее в Express определили лучший новый автомобиль Mercedes-Benz. В конце концов все свелось к борьбе между двумя моделями немецкого производителя - C-Class и E-Class.
В результате Mercedes-Benz C-Class победил по сумме качеств. Эксперты похвалили, в частности, оснащение модели и ее интерьер.