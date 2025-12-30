Мужчина собрал Apple Watch из китайских запчастей: результат превзошел все ожидания

По внешнему виду и по функционалу устройство практически не отличалось от оригинала.

Автор популярного YouTube-канала Strange Parts решил провернуть смелый эксперимент: собрать собственные Apple Watch из деталей, купленных на китайском рынке электроники Huaqiangbei в Шэньчжэне.

По словам мужчины, это был не просто технический челлендж – это попытка понять, как устроено одно из самых сложных носимых устройств в индустрии, шаг за шагом, пишет SuperCarBlondie.

Как он сам отмечает, процесс оказался невероятно сложным, возможно, одним из самых сложных в его карьере. Автор начал с поиска компонентов: дисплей, батарея, логическая плата, корпус – все нужно было подобрать максимально близко к оригиналу. Корпус часов был изготовлен с применением 3D-печати и последующей механической обработки.

Самая большая сложность заключалась в том, чтобы все компоненты заработали вместе. Несмотря на то, что корпус и базовые детали были готовы, закончить проект в Китае не удалось: до вылета автора оставались считанные часы, а мелкие настройки требовали более точного оборудования. Тогда заготовка часов была отправлена в США, где блогер продолжил сборку, используя официальные руководства от iFixit.

Итоговый результат превзошел все ожидания, говорит автор. Интерфейс не только выглядел в точности как у магазинных Apple Watch, но и приложения работали безупречно, а датчики, включая монитор сердечного ритма, точно передавали данные.

По словам энтузиаста, целью проекта было не создание копии для повседневного использования, а демонстрация того, насколько даже самые сложные потребительские устройства можно воссоздать при наличии доступа к компонентам и инструментам.

