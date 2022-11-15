Сегодня почти по всей территории Украины прогремели взрывы. Россия продолжает ракетный террор.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак из-за новых ракетных ударов по Украине назвал россиян "трусами".

"Трусы, только увеличивающие размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане", - написал он в Telegram, комментируя массированную ракетную атаку России по территории Украины.

Ермак подчеркнул, что Россия войну не выиграет, а Украина "все восстановит".

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"Некоторые неудачники слишком болезненно реагируют на единственно возможный сценарий в реальном мире. Этот сценарий - украинская формула мира. Иначе не будет. Мир будет только украинским. Поэтому мы движемся вперед, к границам 1991 года", - подчеркнул Ермак.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что массированный обстрел городов во время G20 – это унижение Россией всех лидеров, поддержавших идею "диалога" с агрессором.

"Запомните: РФ не предлагает переговоры, а выдвигает территориальные ультиматумы. Любые заигрывания с террористами всегда заканчиваются ракетой в жилом доме", - подчеркнул Подоляк.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия бьет смертоносными ракетами по мирным украинским городам, разрушает жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры.

"Я жду принципиальную реакцию саммита "Группы двадцати". И, пожалуйста, избегайте "призывов к обеим сторонам". Станьте на сторону людей, а не военных преступников", - написал он.

Ракетные удары по Украине 15 ноября: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, Россия осуществляет массированную ракетную атаку по Украине.

Сейчас известно о работе ПВО в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях, а также в Киеве.

В столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадания в три жилых дома в Печерском районе Киева.

Также вражеская ракета сбита над Сумщиной.

О взрывах сообщил также мэр Львова Андрей Садовый. Позже он сообщил, что часть города осталась без электроэнергии.

Также российские ракеты попали в объекты в Харькове, позже стало известно, что враг атаковал объекты критической инфраструктуры в Харькове и Чугуевском районе. Харьков частично обесточен.

Кроме того, враг нанес два ракетных удара по энергетической инфраструктуре Житомира, в городе нет света.

В Кременчугском районе Полтавской области россияне попали по объекту инфраструктуры.

Из-за ракетной атаки в Киеве и ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

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