Зеленский ответил, могут ли США развернуть свои войска в Украине

Зеленский также ответил, должны ли европейцы говорить с Путиным.

Гарантии безопасности для Украины идут поэтапно, впрочем одновременно с прекращением огня должна быть мониторинговая миссия. Об этом в комментарии журналистам сказал президент Владимир Зеленский.

Украинский лидер ответил на вопрос о том, учтен ли в механизме гарантий риск так называемых операций под чужим флагом. В частности, речь идет о ситуации, когда РФ может инсценировать такой инцидент и обвинить в нем Украину, а также о наличии механизма, который позволяет беспристрастно установить, действительно ли было нарушение и есть ли основания для ответа.

Зеленский отметил, что гарантии безопасности идут поэтапно, и "номер один для нас, чтобы одновременно с прекращением огня была уже мониторинговая миссия".

Видео дня

"Миссия мониторинга будет под руководством наших партнеров, которым мы доверяем... Это наши партнеры, которые технически могут это сделать. У них есть спутник, у них есть вся дроновая инфраструктура для этого", - сказал он.

Относительно того, как на это реагировать, глава государства отметил, что это уже вторая часть гарантий безопасности, где "прописано пункт за пунктом, как наши партнеры в случае нарушения прекращения огня будут реагировать".

Должна ли Европа говорить с Путиным

Кроме того, на вопрос, идет ли речь в контексте гарантий безопасности о размещении в Украине войск "коалиции желающих", и не будут ли сводиться в конце концов гарантии безопасности только к поддержке украинской армии, Зеленский отметил, что поддержка украинской армии очень важна, и мы рассчитываем на наших партнеров.

Относительно того, должны ли европейцы говорить с российским диктатором Владимиром Путиным, президент отметил, что есть 20 пунктов договора об окончании войны.

"Там мы видим четыре стороны-подписанта. Это Украина, Соединенные Штаты Америки, Россия и Европа. Поэтому перед тем, как подписывать, безусловно, люди будут проговаривать некоторые детали этого договора", - сказал президент.

Относительно других гарантий безопасности, он отметил, что есть "двусторонние гарантии безопасности Украина-Америка, юридически обязывающие, мы об этом говорили, на аналог статьи 5 НАТО". "А также речь идет о двусторонних договорах гарантий безопасности наши с партнерами, которые объединяются в формат "Коалиции желающих", - пояснил Зеленский.

Американские войска в Украине

Также на вопрос о том, может ли американская сторона в рамках гарантий безопасности разместить свои войска или на линии разграничения, или на границе, Зеленский отметил, что подтвердить это может только президент США Дональд Трамп.

"Это войска Соединенных Штатов, и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями "Коалиции желающих". Мы бы хотели этого. Это сильная позиция была бы в гарантиях безопасности", - сказал Зеленский.

Украина не сможет победить в войне без поддержки США

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не сможет победить в войне с Россией без дальнейшей поддержки со стороны США.

По словам президента, Россия использует тысячи дронов и ракет, а американские ракеты для противовоздушной обороны очень помогают.