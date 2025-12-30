Рассказываем, какие новогодние десерты можно приготовить в год Лошади.

Новый 2026 год пройдет под знаком Лошади, которая, как известно, любит сладкое. Это значит, что на праздничном столе обязательно должен быть десерт - яркий, но в то же время из простых и натуральных ингредиентов. Какие десерты на Новый год приготовить - мы собрали идеи блюд, которые создадут праздничное настроение и помогут привлечь удачу в новом году.

Простые десерты на Новый год Лошади

Кроме салатов и мясного, приготовьте сладкий стол к встрече Нового года. Морковный торт с кремом из сливочного сыра, ягодный чизкейк в стаканах, шоколадные трюфели, яблоки в карамели и фруктовый салат с медовой заправкой - каждый десерт добавляет праздник, цвет и свежесть.

Шоколадные конфеты-трюфель

Домашние шоколадные трюфели станут настоящим украшением новогоднего стола. Для приготовления используют темный или молочный шоколад, сливки и сливочное масло, что делает десерт кремовым и тающим во рту.

Видео дня

Для приготовления понадобятся:

350 г шоколада;

300 г сливок;

100 г сливочного масла;

20 мл коньяка;

пряности (корица, мускатный орех, ваниль);

для посыпки какао.

Растопить шоколад на водяной бане (можно в микроволновке), таким же образом растопить масло. В растопленный шоколад влить сливочное масло и сливки (комнатной температуры). Добавить коньяк, пряности, перемешать. Отделить небольшую порцию теста и скатать шарик. Обвалять в какао.

Морковный торт со сливочным сыром

Нежный, пряный и влажный бисквит с насыщенным вкусом моркови и тонкими нотками корицы тает во рту, а крем из сливочного сыра делает десерт еще более бархатистым.

Для приготовления нужны:

3 яйца;

200 г сахара;

160 г тертой моркови;

120 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. молотой корицы;

1/4 ч. л. соли.

Для крема:

200 г сливочного сыра;

100 г несоленого сливочного масла;

200 г сахарной пудры;

1 ч. л. ванильного экстракта.

Разогреть духовку до 175°C. Форму диаметром 20 см смазать сливочным маслом и присыпать мукой (или выложиь пергментом). Взбить яйца с сахаром до пышной массы. Натереть морковь и аккуратно вмешать.

В отдельной миске просеять муку, разрыхлитель, молотую корицу, соль. Постепенно ввести сухие ингредиенты в смесь яиц и моркови, перемешивая до тех пор, пока они не объединятся.

В подготовленную форму для торта вылить тесто, равномерно распределив его. Выпекать в разогретой духовке в течение 30-35 минут. Достать бисквит и дать ему полностью остыть.

Взбить размягченный сливочный сыр и сливочное масло до однородной массы. Постепенно добавить сахарную пудру, затем ванильный экстракт и снова взбить до однородной текстуры. По необходимости можно добавить еще сахарной пудры, чтобы сделать крем гуще.

Смазать кремом корж сверху и по бокам. сверху присыпать корицей и также можно украсить морковной стружкой.

Ягодный чизкейк в стаканах

Десерты в стаканчиках на новый год всегда популярны - например, как этот порционный чизкейк с хрустящим печеньем, нежным кремом из сливочного сыра и сливок и сочным ягодным муссом.

Для приготовления будут нужны:

100 г песочного печенья;

250 г сливочного сыра;

250 г сливок 33%;

40 г сахара (или 30 г сахара и 10 г ванильного сахара);

450 г вишни (замороженной);

80 г сахара;

1 ст. л. кукурузного крахмала + 2 ст. л. воды;

1 ст. л. сока лимона.

Печенье измельчить в крошку. Взбить сливки до стойких пиков с сахаром и ванильным сахаром, добавить крем-чиз и еще раз взбить до однородности. В кастрюле соединить вишню, сахар, сок лимона, довести до кипения. Крахмал смешать с водой и влить к вишне, чтобы загустить. Дать остыть.

В стаканы выложить слоями: печенье, крем, ягодный мусс. Охладить.

Яблоки в карамели

Яркий и праздничный десерт - простой в приготовлении, но эффектный.

Для приготовления нужны:

5 небольших яблок;

15 г сливочного масла;

300 г сахара;

кокосовая стружка, орехи, вафли - для посыпки.

В сахар влить несколько ложек воды - чтобы сахар пропитался, но не начал растворяться. Поставить на огонь. У яблок убрать хвостики и нанизать каждое на длинную деревянную шпажку. Когда из сахара получится карамель золотисто-коричневого цвета, добавить масло, перемешать и снять с огня.

Яблоки на шпажке окунуть в карамель, чтобы она полностью покрыла фрукты. Затем сразу же обвалять в кокосовой стружке, измельченных орехах или вафлях.

Фруктовый салат с медовой заправкой

Сочный и свежий десерт с яркими фруктами. Медовая заправка с лимонным соком придает салату нежную сладость и легкую кислинку.

Для приготовления понадобятся:

яблоки;

груши;

апельсины;

виноград;

мед;

лимонный сок.

Мед смешать с лимонным соком. Фрукты нарезать и полить заправкой.

Ранее мы также рассказывали, как приготовить пирожное Шишки на Новый год - красивый десерт без выпечки.

Вас также могут заинтересовать новости: