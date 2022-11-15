Пошла третья волна запуска ракет по Украине.

В украинской столице и на Черниговщине слышали взрывы.

Как сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, на Черниговщине работают силы ПВО.

"Ни в коем случае не отправляйте фото и видео прилетов, работы сил ПВО, размещения и перемещения войск. Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях или в безопасном месте", – подчеркнул он.

Видео дня

ОбНОВЛЕНО 15:50 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил о третьей волне ракетной атаки россиян по Украине.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак назвал массированную атаку России в Twitter "ответом" на речь президента Владимира Зеленского на саммите "Большой двадцатки". "Кто-то думает, что Кремль всерьез хочет мира? Кремль хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проиграют", - отметил Ермак.

Взрывы в Киеве и области

Также серию взрывов слышали в столице. По информации мэра Киева Виталия Кличко, есть попадание в Печерский район города: "По предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация впоследствии", - сообщил он.

Как уточнил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, в Киевской области работает ПВО. Есть информация о сбитых объектах.

Ракеты над Черкасской областью

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец также сообщает, что над территорией области вражеские ракеты.

Взрывы в других областях

Также ПВО сработали в Миргородской громаде на Полтавщине, Винницкой, Николаевской, Сумской и Житомирской областях.

Обстрел Украины 15 ноября: что стоит знать

Днем во вторник, 15 ноября, в областях Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых регионах при этом предупредили об угрозе ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации.

Как сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, в небе зафиксированы ракеты.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил о массированном пуске ракет по Украине и связал его с саммитом "Большой двадцатки", который сегодня стартовал на Бали.

По информации главы Криворожской РВА Александра Вилкула, осуществляется запуск ракет Х-101 с бомбардировщика Ту-95 из района Волгоград-Астрахань.

Вас также могут заинтересовать новости: