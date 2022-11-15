В украинской столице и на Черниговщине слышали взрывы.
Как сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, на Черниговщине работают силы ПВО.
"Ни в коем случае не отправляйте фото и видео прилетов, работы сил ПВО, размещения и перемещения войск. Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях или в безопасном месте", – подчеркнул он.
ОбНОВЛЕНО 15:50 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил о третьей волне ракетной атаки россиян по Украине.
В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак назвал массированную атаку России в Twitter "ответом" на речь президента Владимира Зеленского на саммите "Большой двадцатки". "Кто-то думает, что Кремль всерьез хочет мира? Кремль хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проиграют", - отметил Ермак.
Взрывы в Киеве и области
Также серию взрывов слышали в столице. По информации мэра Киева Виталия Кличко, есть попадание в Печерский район города: "По предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация впоследствии", - сообщил он.
Как уточнил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, в Киевской области работает ПВО. Есть информация о сбитых объектах.
Ракеты над Черкасской областью
Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец также сообщает, что над территорией области вражеские ракеты.
Взрывы в других областях
Также ПВО сработали в Миргородской громаде на Полтавщине, Винницкой, Николаевской, Сумской и Житомирской областях.
Обстрел Украины 15 ноября: что стоит знать
Днем во вторник, 15 ноября, в областях Украины объявили воздушную тревогу. В некоторых регионах при этом предупредили об угрозе ракетных обстрелов со стороны Российской Федерации.
Как сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, в небе зафиксированы ракеты.
Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил о массированном пуске ракет по Украине и связал его с саммитом "Большой двадцатки", который сегодня стартовал на Бали.
По информации главы Криворожской РВА Александра Вилкула, осуществляется запуск ракет Х-101 с бомбардировщика Ту-95 из района Волгоград-Астрахань.