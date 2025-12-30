Во время мирных усилий Трампа потери РФ в Украине выросли быстрее, чем когда-либо, - BBC

Настоящее количество погибших российских солдат гораздо выше, чем считается.

В течение последних 10 месяцев потери РФ в войне против Украины росли быстрее, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Об этом говорится в анализе BBC.

Когда под давлением администрации президента США Дональда Трампа в 2025 году активизировались мирные усилия, в российских источниках было опубликовано на 40% больше некрологов солдат, чем в прошлом году.

В целом журналисты BBC подтвердили имена почти 160 тысяч человек, которые погибли, воюя на стороне РФ в Украине.

"BBC News Russian вместе с независимым СМИ Mediazona и группой волонтеров подсчитывает российские военные потери с февраля 2022 года. Мы ведем список имен лиц, чью смерть нам удалось подтвердить с помощью официальных отчетов, газет, социальных сетей, новых мемориалов и могил", - объясняют в материале.

Отмечается, что настоящее количество погибших гораздо выше, а военные эксперты считают, что анализ BBC может отражать лишь 45-65% от общего количества.

Поэтому это означает, что количество погибших российских оккупантов составляет от 243 до 352 тысяч человек.

"Количество некрологов за любой период является предварительной оценкой подтвержденных потерь, поскольку некоторые из них требуют дополнительной проверки и в конце концов будут отброшены. Но это может указывать на то, как интенсивность боевых действий меняется со временем", - добавляют в BBC.

По информации НАТО, общее количество погибших и раненых россиян в войне составляет 1,1 миллиона человек, а один из официальных представителей оценил количество погибших в 250 тысяч.

"Это соответствует расчетам BBC, хотя наш список не включает погибших, которые служили в вооруженных формированиях двух оккупированных регионов на востоке Украины, количество которых, по нашим оценкам, составляет от 21 000 до 23 500 бойцов", - подытожили в материале.

