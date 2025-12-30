Бригада 'Азов' начала оборону на Добропольском направлении: чем занимаются бойцы

На направлении проводятся контрдиверсионные и ударно-поисковые действия, а также укрепление линии обороны.

12-я бригада "Азов" заняла полосу обороны на Добропольском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

"Подразделения бригады уже выполняют боевые задачи в зоне ответственности 1 корпуса НГУ "Азов" и активно уничтожают вражеские силы. Во взаимодействии с подразделениями Сил обороны проводятся контрдиверсионные, ударно-поисковые действия, а также укрепление линии обороны на направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада "Азов" значительно усилит огневую мощь и способности корпуса по поиску и ликвидации сил врага.

Война в Украине - ситуация на Добропольском направлении

Как сообщалось, россияне непрерывно штурмуют украинскую оборону на Добропольском направлении в районе поселков Шахово и Софиевка. Они там активно применяют технику.

Поэтому соотношение потерь именно на этом направлении достигло абсурдной отметки 15:1 в пользу Сил обороны Украины.

Представитель 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Артем Прибыльнов заявил, что украинские защитники продолжают оставаться в Покровске, поскольку такое решение является стратегическим. По его словам, отступление из Покровска будет означать потерю господствующих высот.

