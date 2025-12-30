Назад в СССР: экспорт российского газа в ЕС обновил 50-летний минимум

По итогам 2025 года экспорт российского трубопроводного газа в ЕС достигнет лишь 18 миллиардов кубометров.

Экспорт трубопроводного газа из России в Европейский Союз в 2025 году упал на 44% - до самого низкого уровня с середины 1970-х годов. Этому способствовали прекращение транзита газа через Украину и постепенный отказ ЕС от российского "голубого топлива".

По подсчетам Reuters, "Газпром" по итогам года поставит в Евросоюз лишь 18 миллиардов кубометров газа.

"Это самый низкий уровень с начала 1970-х годов. По данным "Газпрома", Советский Союз поставлял в Европу 19,3 млрд кубометров в 1975 году, что было больше, чем 6,8 млрд кубометров в 1973 году, в первые годы экспорта сибирского газа", - отмечают журналисты.

В то же время в декабре Москва увеличила экспорт газа в ЕС на 12,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до около 56 миллионов кубометров в сутки.

Журналисты отмечают, что ранее Европа была крупнейшим источником бюджетных доходов России от продажи нефти и газа, благодаря трубопроводам, построенным из Советского Союза в Западную Европу в 1960-х и 1970-х годах. В 2018-19 годах, экспорт российского газа в Евросоюз достигал 180 миллиардов кубометров. Однако после полномасштабного вторжения Блок начал сокращать импорт "голубого топлива" из России и в 2027 году планирует прекратить закупку как сжиженного, так и трубопроводного российского газа.

Отказ ЕС от российского газа - последние новости

После длительных дискуссий в июне 2025 года Еврокомиссия представила план постепенного отказа от российского газа и нефти. В конце концов в декабре страны-члены ЕС договорились прекратить импорт российского газа не позднее 1 ноября 2027 года.

Крупнейшими противниками отказа от российских энергоносителей в блоке стали Венгрия и Словакия. В начале декабря 2025 года венгерский министр иностранных дел Петр Сийярто заявил, что Будапешт в суде обжалует решение об отказе ЕС от российского газа.

