15 ноября в Киеве зафиксировано два взрыва и сбито 4 российские ракеты.

Сегодня, 15 ноября, в Киеве зафиксировано два взрыва и сбито 4 российские ракеты.

"Киевляне, находитесь в укрытиях, сейчас в столице зафиксировано два взрыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о жертвах и пострадавших уточняется, а все соответствующие службы уже работают.

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"Предварительно, сбито 4 ракеты", - добавили в КМВА.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, Россия вновь атаковала столицу Украины.

"В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация позже", - написал Кличко.

В Офисе президента Украины подтвердили, что в Киеве зафиксировано два попадания российских ракет.

"Вражеское оружие поразило жилые дома. На месте уже работают спасатели и врачи. Несколько ракет уничтожили силы ПВО. Больше информации позже. Опасность не миновала. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

В Киеве продолжается воздушная тревога. Находитесь в укрытиях!

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