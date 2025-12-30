Православный праздник сегодня носит народное название Маланка, или Щедрый вечер.

31 декабря по новому церковному календарю православные чтят память святителя Петра Могилы, митрополита Киевского и Галицкого, и преподобной Мелании. О том, какие обычаи и запреты связаны с этой датой, на что обращали внимание наши предки и какой сегодня праздник церковный приходится по старому стилю, рассказываем далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому православному календарю

31 декабря православная церковь в Украине чтит память святителя Петра Могилы - митрополита Киевского и Галицкого (в староцерковном календаре вспоминать святого будут 13 января).

Петр Могила - одна из ключевых фигур в истории украинского православия. Его имя широко известно благодаря "Требнику Петра Могилы", которым священнослужители пользуются и сегодня. Впрочем, главным делом жизни святителя Петра стала защита православной церкви от католической экспансии и распространения унии.

Петр родился в 1596 году в семье молдавского правителя, получил блестящее образование в Украине и за границей, знал несколько языков, принимал участие в Хотинской битве. Под влиянием митрополита Иова Борецкого Петр оставил светскую жизнь и принял монашество в Киево-Печерской лавре. В 1627 году он стал архимандритом лавры.

При монастыре святитель заложил основы высшего образования, поддержал братское училище на Подоле, а также основал Киево-Могилянский коллегиум (будущую академию). В 1632 году Петру удалось добиться восстановления прав Православной Церкви, после чего его избрали митрополитом Киевским и Галицким. Святитель вернул множество православных храмов и монастырей, среди которых Софийский собор, Выдубицкий монастырь, храм Спаса на Берестове, также он способствовал открытию мощей святого князя Владимира при раскопках Десятинной церкви.

Кроме этого, Петр Могила - автор "Служебника", "Требника", многочисленных богословских трудов, проповедей. Канонизировали Петра в 1996 году, а похоронен он в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

***

Преподобная Мелания, память которой также совершается сегодня, жила в V веке в Риме. Известна святая тем, что вместе с мужем Апинианом они раздали свое богатство, а себя посвятили служению ближним - помощи монастырям, больным и заключенным, побывали в Африке, Александрии и Иерусалиме. Также Мелания основала женский монастырь на Елеонской горе, а после смерти мужа - мужской монастырь на горе Вознесения Христова. Преподобная прославилась подвижнической жизнью и чудесами, которые совершались по ее молитвам.

Какой сегодня православный праздник по староцерковному календарю

Согласно юлианскому календарю, которого Православная церковь Украины придерживалась до 2023 года, 31 декабря вспоминают святителя Модеста, патриарха Иерусалимского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.

С какими молитвами обращаются 31 декабря, обычаи и что сегодня нельзя делать

Преподобную Меланию считают покровительницей беременных женщин и помощницей при родах, святой молятся о благополучном вынашивании и рождении здорового ребенка, а также просят помощи в трудных родах.

В народной традиции 31 декабря называют Маланки, или Щедрый вечер. Вечер накануне Нового года - это время примирения и добрых дел. Следует помочь пожилым людям, накормить нуждающихся, проявить милосердие и щедрость - добро обязательно вернется в новом году.

По приметам, также сегодня стоит накрытьбогатый стол - он сулит достаток на весь год. Главным блюдом вечера должна быть щедрая кутья из пшеницы или риса с медом, маком, орехами и изюмом. Хорошо также поставить на стол и блюда из свинины - как символ благополучия и плодородия. Важно это время встретитьв хорошем настроении и, по возможности, в новой одежде - по поверьям, тогда весь год пройдет в радости и без нужды.

В старину этот вечер сопровождался песнями, щедривками, шутками и добрыми пожеланиями - обычаи щедровать и петь щедривки дошли и до нашего времени.

В церковный праздник 31 декабря не рекомендуется ссориться, сквернословить, желать зла, отказывать в помощи. Церковь осуждает жадность, зависть, сплетни, месть и злые помыслы.

По народным поверьям в этот день важно избегать конфликтов - сегодняшние ссоры могут затянуться надолго и обернуться болезнями или финансовыми трудностями.

Согласно приметам, 31 декабря также нельзя:

давать и брать деньги в долг - весь год в долгах пройдет;

пересчитывать мелочь - к слезам;

отказывать щедривникам - можно отпугнуть достаток и благополучие.

Не стоит также садиться за стол в черной или будничной одежде - это сулит печали и утраты.

Приметы на 31 декабря

По погоде в это время судили, какой она будет в ближайшие дни, а также, летом:

крупный снег идет - морозы будут слабые;

иней на деревьях - летом будет много меда и зерна;

теплый вечер - к теплому лету;

снег под ногами не хрустит - к потеплению.

Считается, что погода 31 декабря повторится в июле.

