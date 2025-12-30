Зеленский и Трамп обсудили зарплаты в Украине: США предлагают их увеличить в разы

Речь идет о масштабном пакете экономического восстановления и приходе американского бизнеса в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обсуждении с президентом США Дональдом Трампом возможностей экономического восстановления Украины, в частности повышения уровня заработных плат для украинцев. Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, план восстановления касается всей территории Украины и предусматривает подготовку нескольких документов. Это так называемый Prosperity Package, пакет экономического восстановления Украины, направленный на создание рабочих мест и восстановление жизни в стране.

"Мы много этому уделили внимания. И президент Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задача номер один для того, чтобы были рабочие места в Украине. Мы проговаривали, какая средняя заработная плата у украинцев. Они очень хотят сделать все, благодаря приходу американского бизнеса, специальных условий на украинский рынок, чтобы была заработная плата утроена", - сказал президент.

Видео дня

В то же время Зеленский подчеркнул, что речь идет не о немедленных изменениях после завершения войны, а о долгосрочной стратегии. Он отметил, что американская сторона хочет, чтобы американский и также европейский бизнес пришли в Украину.

"Мы обсуждали, что на старте Украине нужны деньги. Деньги на восстановление. И это должна быть серьезная сумма денег, чтобы люди возвращались именно на эти рабочие места и заработные платы. Я думаю, что в этом есть большая перспектива. Но мы же с вами понимаем, с чего все начинается. Давайте сначала закончим эту войну", - добавил Зеленский.

Заработная плата в Украине - что известно

Согласно исследованию "OLX Работа", в Украине самую высокую медианную зарплату было зафиксировано на должностях на службе в Силах обороны.

За последние четыре года в Украине во многих сферах существенно вырос уровень зарплат. Среди топ-вакансий с самым высоким приростом преобладают рабочие специальности. В частности стало известно, кому платят до 60 тысяч гривен.

В ноябре стало известно, что для большинства украинцев наиболее приемлемым уровнем заработной платы был диапазон от 20 до 30 тысяч гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: