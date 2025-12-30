В Украине невозможно оценить урожай картофеля: эксперт объяснил, почему так сложилось

Урожай картофеля 2025 года благодаря благоприятным погодным условиям был намного лучше прошлогоднего. При этом точно определить, сколько овоща собрано сейчас, никто из экспертов рынка не может, как и государственная статистика.
Издание AgroPortal пишет, что исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК) Ольга Самойличенко отметила, что профессиональные, официально зарегистрированные производители, согласно данным Государственной службы статистики, засадили картофелем в этом году 18 тысяч га, что примерно на 20% больше прошлогодних площадей. Однако по данным УАПК, показатель посадок как минимум вдвое больше, а реальная цифра, к сожалению, остается неизвестной.
Причина в том, что в Украине выращиванием картофеля занимаются не только профессиональные производители и так называемые дачники и огородники на небольших приусадебных участках, но и незарегистрированные хозяйства. Речь идет об украинцах, которые на площадях 1-5 га выращивают картофель и продают его оптом на базары. Самойличенко отмечает, что их ошибочно называют домохозяйствами, ведь последние выращивают картофель исключительно для собственного потребления и в значительно меньших объемах, по несколько соток.
"Незарегистрированные хозяйства обычно используют несертифицированный, то есть непроверенный, зараженный вредоносными организмами и опасными вирусами семенной материал. Поскольку они, в отличие от зарегистрированного профессионального производителя, планируют деятельность всего на год, не беспокоятся о своей репутации на рынке, экономят на системах питания и защиты растений, получая в результате клубни низкого качества", - объясняет эксперт.
По ее словам, такой картофель по заниженным ценам скупают оптовики, а дальше каким-то образом урожай приобретает официальное происхождение. Она отмечает, что система контроля происхождения картофеля на полках магазинов и на базарах в Украине крайне несовершенна, поэтому такая незаконно выращенная продукция сомнительного качества поступает в продажу.
Что касается прогнозов урожая картофеля 2025 года, то стоит учесть увеличение площадей на 20% и общий прирост урожайности на 20% из-за благоприятных погодных условий. Таким образом ожидается чуть более полумиллиона тонн официально выращенного картофеля. Неофициально же выращенный овощ невозможно посчитать - по разным оценкам, это может быть как 10 млн т, так и больше.
Цены на картофель в Украине - последние новости
В конце декабря отпускные цены на картофель в Украине начали снижаться вопреки надеждам фермеров на подорожание овоща перед новогодними праздниками. Аналитики проекта EastFruit отметили, что на рынке наблюдается снижение торговой активности.
Так, качественный картофель поступал в продажу в диапазоне 6-12 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели. Стоит отметить, что на сегодня картофель в Украине поступает в продажу уже в среднем на 61% дешевле, чем в конце декабря 2024 года.