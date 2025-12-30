Трампу пора признать правду о Путине, если он хочет мира в Украине, - экс-полковник США

Полковник в отставке подчеркнул, что Трамп обладает рычагами влияния, которые могут позволить приблизить мир в Украине.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшаяся в воскресенье, 28 декабря, не принесла никаких сенсационных заявлений, громких деклараций или подписания мирного соглашения. Более того, американский лидер после встречи высказался в сдержанном тоне, а также заявил об "очень хорошем телефонном разговоре" с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как пишет американский полковник в отставке Роберт Магиннис в своем материале для Fox News, встреча Зеленского с Трампом не прошла безрезультативно. Тем не менее, он считает, что Вашингтону стоит перестать слепо верить заявлениям Путина, чтобы добиться прочного мира в Украине.

Главная цель встречи Зеленского с Трампом

Магиннис отметил, что целью переговоров Трампа и Зеленского было не заключение мира, а устранение пробелов в разрабатываемом мирном плане, перед тем, как президент США начнет переговоры с главой Кремля. Он подчеркнул, что наиболее чувствительные вопросы - территории и ЗАЭС все еще являются преградой на пути к миру, которые предстоит преодолеть Киеву и Москве.

Автор материала уверен, что дипломатия вступила в более серьезную фазу. Он заявил, что дело не в том, что Украина и Россия приближаются к согласию, а в том, что они продолжают нести огромные потери, в то время как Европа испытывает экономическое давление, а США сталкиваются с глобальной нестабильностью.

"Главный вопрос, висящий над воскресной встречей, заключается не в том, существует ли основа для соглашения - она существует - а в том, основана ли она на ложном предположении, которое по-прежнему доминирует в западном мышлении: что Владимир Путин - рациональный игрок, которого можно удовлетворить частичными уступками. Факты свидетельствуют об обратном", - подчеркнул Магиннис.

Путин не готов к миру

Полковник в отставке напомнил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Путин отвечал на компромиссы эскалацией, а на переговоры - массированными ударами по Украине. Даже несмотря на то, что на этой неделе мирные усилия ускорились, Россия продолжала атаковать Украину.

Магиннис считает, что удары РФ по Украине являются сигналами не только для Украины, но и для Запада. Он уверен, что так Путин хочет продемонстрировать то, что он либо намерен продолжать войну, либо он хочет иметь более выгодную позицию на будущих переговорах.

"В любом случае, вывод ясен: Путин не остановится, пока его не заставят остановиться - или пока ему не дадут все, что он требует", - подчеркнул Магиннис.

Что может сделать Трамп

Магиннис уверен, что Трамп обладает рычагами влияния, которые могут позволить приблизить мир в Украине. Он отметил, что США могут ужесточить санкции против России, лишив ее большой части доходов, а также лишить Москву возможности обойти эти ограничения.

Кроме того, Магиннис отметил, что продолжение военной помощи Украине только усилит украинскую армию, увеличив давление на россиян. Это также заметно усложнит новые наступления России.

"И он (Трамп - УНИАН) может предложить условный выход - экономическую помощь или возобновление дипломатических отношений - только после подтверждения соблюдения соглашения", - добавил полковник в отставке.

Магиннис объяснил, что цель не состоит в том, чтобы убедить Путина в доброй воле Запада. По его словам, цель состоит в том, чтобы изменить его расчет затрат на продолжение войны.

Мир по-прежнему возможен, считает Магиннис. Он подчеркнул, что для достижения мира США должны отказаться от иллюзий, что Путин пойдет на компромиссы по Украине.

Встреча Трампа и Зеленского была выгодной и для Путина

Ранее CNN писало, что встреча президента Украны Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом 28 декабря прошла неплохо. Тем не менее, риторика президента США свидетельствует о том, что его основная позиция в переговорах по-прежнему заключается в давлении на Киев и успокоении Москвы.

В издании обратили внимание на то, что последние заявления президента США становятся все больше похожими на риторику Москвы. В частности, Трамп заявляет о том, что Украина якобы проигрывает на поле боя, из-за чего ей стоит как можно быстрее заключить мирное соглашение.

