Фильм обещает стать главной кинопремьерой Marvel 2026 года.

Marvel Studios представила второй официальный тизер фильма "Мстители: Судный день", который выйдет в кинотеатрах 18 декабря 2026 года.

Первый трейлер, выпущенный 23 декабря, продемонстрировал возвращение Криса Эванса в роли Стивена Роджерса/Капитан Америка, а второй сосредоточил внимание на Криси Хемсворте в образе Тора. Режиссерами ленты выступили братья Энтони и Джо Руссо ("Капитан Америка: Вторая война", "Мстители: Война бесконечности").

Одной из самых больших новостей стало возвращение Роберта Дауни-младшего, который ранее сыграл Тони Старка/Железного человека в 10 фильмах, на этот раз в роли культового злодея Marvel - Виктора фон Дума.

В фильме также снялись Ванесса Кирби ("Фантастическая четверка: Первые шаги"), Энтони Маки ("Сокол и Зимний солдат"), Себастиан Стэн ("Первый мститель: Вторая война), Летиция Райт ("Черная пантера"), Пол Радд ("Человек-муравей"), Уайатт Рассел ("Сокол и Зимний солдат"), Дэвид Харбор ("Черная вдова"), Том Хиддлстон ("Локи"), Ченнинг Татум, Педро Паскаль и другие.

Кроме трейлеров, студия также опубликовала первый постер фильма со слоганом "Doomsday is coming".

Напомним, в этом году британский актер и комик Саша Барон Коэн ошарашил поклонников перевоплощением, которое совершил ради роли персонажа Marvel Мефисто.

