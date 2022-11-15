Присутствующие не стали бойкотировать выступление Лаврова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который представляет Россию на саммите G20 в Индонезии вместо президента Владимира Путина, оправдывал вторжение в Украину и рассказывал о "неонацистах" во время своего выступления.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Лавров оставался в зале, когда транслировали виртуальное выступление президента Украины Владимира Зеленского.

После глава МИД РФ взял слово и заявил, что должен ответить Зеленскому. Он обвинил украинского президента в том, что он поучал Россию.

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"Он повторил аргумент Путина, оправдывающий вторжение 24 февраля, о том, что Россия борется с неонацистами в Украине, даже несмотря на то, что Кремль неоднократно отказывался представить доказательства своих же утверждений", – пишет Bloomberg.

Агентство также отмечает, что присутствующие не стали бойкотировать его выступление, что неоднократно происходило на других международных встречах во время выступления россиян.

В то же время, отмечают источники, реакция в зале была "приглушенной", что демонстрирует усталость мировых лидеров от напыщенности россиян.

Выступление Зеленского на саммите G20

Во вторник, 15 ноября, в первый день двухдневного саммита "Большой двадцатки", проходящего в Индонезии, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением.

В своем выступлении он обратился к "странами G19" и заявил, что не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

Он подчеркнул, что для завершения войны РФ должна вывести свои оккупационные войска, выплатить компенсацию за ущерб, причиненный нашему государству, и подтвердить территориальную целостность нашей страны. Президент также предложил "формулу мира" из 10 пунктов.

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