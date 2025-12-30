Социсследование: как украинцы оценивают правоохранительные и антикоррупционные органы в 2025 году

Абсолютным лидером доверия остаются Вооруженные силы Украины - в декабре 2025 года им доверяют 65,5% опрошенных.

Уровень доверия украинцев к силовым, правоохранительным и антикоррупционным институтам остается неравномерным и противоречивым. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования компании "Active Group", проведенного в конце декабря 2025 года.

Уровень осведомленности: знают далеко не всех

Наиболее известной для граждан остается Вооруженные силы Украины - об их деятельности слышали 89,6% опрошенных. Высокий уровень осведомленности также имеют Служба безопасности Украины (76,8%) и Главное управление разведки (74,3%).

К группе относительно узнаваемых институтов также относятся Национальное антикоррупционное бюро Украины (71,6%) и Министерство внутренних дел Украины (65,1%).

Вместе с тем уровень осведомленности о ряде антикоррупционных и правоохранительных органов остается низким. О Бюро экономической безопасности Украины слышали лишь 33,6% респондентов, о Специализированной антикоррупционной прокуратуре - 37,4%, о Высшем антикоррупционном суде - 36,7%, а об Офисе Генерального прокурора - 31,5%.

Кому украинцы доверяют больше всего

Абсолютным лидером доверия остаются Вооруженные силы Украины - в декабре 2025 года им доверяют 65,5% опрошенных. Это самый большой рост показателя доверия среди всех исследуемых институтов за последние месяцы.

Умеренный, но стабильный рост доверия также зафиксирован по другим составляющим Сил обороны Украины. В частности, Службе безопасности Украины доверяют 38,5% респондентов, а Главному управлению разведки - 36,1%.

Среди антикоррупционных и правоохранительных органов положительную динамику демонстрируют НАБУ (23,6%) и Бюро экономической безопасности Украины (7,8%). По данным исследования, уровень доверия к БЭБ за четыре месяца вырос почти вдвое.

Негативная динамика и зона недоверия

В то же время ряд институтов демонстрирует снижение уровня доверия. В частности, негативная динамика зафиксирована по Специализированной антикоррупционной прокуратуре, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, Высшему антикоррупционному суду и Государственному бюро расследований.

Уровень доверия к Офису Генерального прокурора составляет 2,1%. Этот показатель зафиксирован впервые, поэтому оценить его динамику пока невозможно.

Каждый пятый не доверяет ни одной институции

Показательно, что 20,8% опрошенных заявили, что не доверяют ни одной из перечисленных силовых или антикоррупционных структур. Хотя этот показатель несколько уменьшился по сравнению с сентябрем, он остается критически высоким.

