Сыну актрисы сейчас 13 лет.

Украинская актриса театра и кино, главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась правилами воспитания своего сына.

Как известно, у артистки есть 13-летний сын Платон. На вопрос подписчика в Instagram, что является для нее самым трудным в воспитании подростка, Мишина призналась, что ей сложно быть "и мамой, и папой" одновременно. Ее главным принципом во взаимодействии с сыном является выбор пути любви и тепла.

Актриса поделилась, что этот Новый год они будут праздновать дома, с родными, как и пожелал Платон. На вопрос, хотела бы она отдать сына в актерство, Ксения дала неожиданный ответ:

"Надеюсь, он выберет более финансово стабильную профессию".

Ксения Мишина получила широкую известность после ролей в сериалах "Крепостная" и "Искушение", а также как главная героиня первого сезона шоу "Холостячка", где ее личная жизнь стала предметом пристального внимания публики.

Сына Платона актриса воспитывает сама. Известно, что отец ребенка не принимает участия в его жизни, и Мишина открыто рассказывала, что сознательно взяла на себя полную ответственность за воспитание сына. Она часто демонстрирует близкие и доверительные отношения с Платоном и делится соображениями о материнстве и воспитании ребенка.

