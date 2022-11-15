Наиболее сложная ситуация в северных и центральных областях, поэтому там вводятся в полном объеме аварийные отключения всех категорий потребителей, а в Киеве введены специальные графики аварийных отключений.

Зафиксированы "прилеты" в энергетическую инфраструктуру во всех регионах страны.

Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго" Telegram.

"Рашисти снова пытаются выключить свет в стране. Во время новой масштабной ракетной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Атака еще продолжается, мы не можем пока назвать полные масштабы повреждений, есть "прилеты" в нашу инфраструктуру во всех регионах страны", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что наиболее сложная ситуация в северных и центральных областях, поэтому там вводятся в полном объеме аварийные отключения всех категорий потребителей, а в Киеве введены специальные графики аварийных отключений.

Ракетные удары по Украине 15 ноября: что известно

Сегодня, 15 ноября, Россия осуществляет массированную ракетную атаку по Украине.

В столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе Киева.

Также известно о взрывах и попадание в объекты инфраструктуры во многих областях страны.

Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК "Укрэнерго" энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине.

В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

Вас также могут заинтересовать новости: