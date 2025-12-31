В Беларуси лечат в санаториях российских военных, которые воевали против Украины

В текущем году Россия и Беларусь выделили 26 миллионов рублей из бюджета Союзного государства.

Власти Беларуси предоставляют санаторно-курортное лечение россиянам, которые участвовали в войне против Украины, сообщает "Белорусский расследовательский центр" (БРЦ), пишет Meduza.

В статье указывается, что с 2023 года в программе реабилитации участников войны задействован Лепельский военный санаторий в Витебской области, который находится в подчинении Минобороны Беларуси.

Это журналистам удалось выяснить, позвонив в маркетинговый отдел учреждения и представившись сотрудниками российских государственных СМИ.

Кроме этого, российских военнослужащих лечат в санаториях "Чаборок" в Брестской области и "Сосновый бор" в Минской области.

Отмечается, что путевки в эти санатории на лечение военным предоставляют бесплатно российские госорганы и благотворительные организации, в частности фонд "Защитники Отечества". Известно, что им руководит заместитель министра обороны РФ и племянница Владимира Путина Анна Цивилева.

Издание рассказало, что в 2025 году на оздоровление ветеранов из бюджета Союзного государства России и Беларуси выделили 26 миллионов рублей. Сколько участников войны прошли реабилитацию в белорусских санаториях, неизвестно.

Журналисты БРЦ представились сотрудниками белорусского государственного медиа и пообщались с одним из россиян, которые воевали в Украине. Указывается, что его зовут Антон Кубасов, он проходил реабилитацию в Лепельском санатории.

"Мне очень понравилось [в Лепельском санатории]. Во-первых, само отношение к нам было на самом высоком уровне. Питание невероятное. Все мероприятия, которые проводились, - очень классные, понравились. Нельзя сравнить с российскими [санаториями]", - рассказал Кубасов.

Указывается, что он служил снайпером-разведчиком в 488-м полку Сухопутных войск РФ, а также участвовал в штурме города Кременная в Луганской области весной 2022 года. По словам Кубасова, ему не давали ни медалей, ни выплат, однако досталась путевка в белорусский санаторий.

Ранее УНИАН сообщал, что Минобороны Беларуси показало "Орешник", который якобы заступил на боевое дежурство накануне Нового года. Как заявило ведомство, ракетный комплекс способен поражать цели на дальностях до 5000 км. Добавляется, что он может снаряжаться как обычной, так и специальной боевой частью, выполнять пуски из любой точки маршрута боевого патрулирования.

Также мы писали, что Министерство обороны Беларуси сообщило о получении третьей партии российских истребителей Су-30СМ2. Примечательно, что точное количество полученных истребителей не указывают. По данным, два истребителя, вероятно, были произведены на территории одного из российских аэропортов. По предварительным данным, речь идет о самолетах с бортовыми номерами "13" и "14".

