Украинские морские дроны переносят боевые действия в новые воды, - BI

Украинские беспилотные катера больше не ограничиваются атаками в открытом море.

Морские беспилотники, которые Украина использовала для нанесения ударов по Черноморскому флоту России, теперь охотятся на российские цели на новых территориях. Как пишет Business Insider, Украина развертывает все больше морских дронов, предназначенных для охоты на российские цели в небольших водоемах.

Так, на прошлой неделе 40-я бригада береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты Украины сообщила, что дрон "Барракуда" смог проникнуть на российские позиции, оставить мины и нанести удар по российским целям, повредив российскую базу материально-технического обеспечения и катер, оснащенный пулеметом.

На видеозаписи видно, что атака произошла не в открытом море, а на закрытом внутреннем водном пути; украинское издание "Милитарный" сообщило, что удар был нанесен по реке Днепр.

Видео дня

Украина использует беспилотники на суше, в воздухе и на море для сбора информации о противнике и нанесения ударов по российским целям. Однако использование беспилотников в речных районах или небольших водоемах является относительно новым направлением для Украины, открывая новый спектр целей для недавно разработанных технологий, отмечает издание.

"Специализированные дроны для этих районов, такие как "Барракуда" или другие, например, "Урсула" или "Черная вдова 2", представляют собой более новые технологии по сравнению с системами, подобными дронам "Sea baby" или "Магура", предназначенными для открытого океана. Украина постоянно модернизирует свои военно-морские беспилотники и создает новые", - говорится в статье.

Беспилотник "Барракуда" был впервые продемонстрирован в сентябре. Тогда отмечалось, что дрон предназначен для "выполнения задач, недоступных человеку", включая эвакуацию людей из прибрежных районов и доставку боеприпасов в опасные зоны.

Позже было заявлено, что дрон имеет модульную конструкцию, что позволяет легко заменять различные виды вооружения, от мин до гранатометов. Также сообщалось, что он использует искусственный интеллект, хотя подробности об этом ограничены.

Специальное подразделение с тем же названием разработало и запустило "Барракуду", и в настоящее время это единственное подразделение в украинской армии, эксплуатирующее этот беспилотник. В последние месяцы Украина заявляла, что беспилотник "Барракуда" уничтожил российское логистическое судно и его экипаж, а также использовал морские мины для блокирования каналов между островами.

Украинские морские дроны - новости

Ранее в СБУ сообщили об уникальной спецоперации, во время которой была взорвана российская подводная лодка класса 636.3 "Варшавянка". Тогда служба безопасности сообщала, что субмарина получила критические повреждения и, фактически, была выведена из строя.

Военный эксперт Михаил Жирохов считате, что для этого использовался подводный морской дрон, а не привычный большинству Sea Baby.

Вас также могут заинтересовать новости: