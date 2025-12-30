В сети появились новые изображения Samsung Galaxy S26 – это финальный дизайн

Главное визуальное изменение – возвращение "островка" камер вместо отдельных колец на задней панели.

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал на своей странице в X несколько фотографий с макетами Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra, которые точно отражают дизайн будущих смартфонов.

Внешних изменений в сравнении с Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra будет минимум. Единственное заметное, чем будут отличаться новые смартфоны от предшественников, это выступающий блок камер. В последних четырех поколениях Galaxy S камеры размещались в вырезах.

На новых изображениях видно, что сам блок камер будет сильно выступать из корпуса – сильнее, чем раньше. Ice Universe говорит, что при толщине смартфона в 7,9 мм камера в S26 Ultra может выступать на 4,5 мм, что на 2,1 мм больше, чем в случае с S25 Ultra. То есть смартфон станет тоньше, но с учетом блока камер – толще.

По характеристикам новинки тоже не особо будут отличаться от актуальных устройств. Базовая модель Galaxy S26 получит слегка увеличенный экран – 6,3 дюйма вместо нынешних 6,2, а в S26 Ultra будут использоваться новые панели OLED M14, улучшенный телеобъектив на 10 Мп и более быстрая зарядка по проводу.

Согласно инсайдам, больших обновлений камеры и батареи не ожидается. Все смартфоны получат актуальный чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, но также может снова появиться версия с Exynos в некоторых странах.

Вдобавок к этому, появлялись сообщения о том, что Samsung никак не может определиться с ценной на Galaxy S26 из-за дефицита памяти. В связи с этим новая флагманская линейка появится на рынке только в марте 2026 года.

