Что будет с ценами на жилье в Украине в 2026 году: прогнозы экспертов

В случае прекращения боевых действий стоимость жилья может вырасти до 20% в течение первых шести месяцев после стабилизации.

В 2026 году рынок жилья в Украине, вероятно, будет развиваться без резких колебаний. Ситуация с безопасностью и экономические факторы могут существенно скорректировать ценовую динамику как на первичном, так и на вторичном рынках, говорится в статье УНИАН.

По словам риелтора Александра Бойко, на первичном рынке в 2026 году возможен умеренный рост цен из-за роста расходов строителей. В то же время на вторичном рынке цены, вероятно, будут оставаться относительно стабильными благодаря сбалансированному спросу.

Однако в случае прекращения боевых действий или значительной деэскалации возможен резкий всплеск отложенного спроса.

"Возвращение части переселенцев и реализация отложенных инвестиционных планов граждан могут обеспечить рост стоимости жилья на 15-20% в течение первых шести месяцев после стабилизации. Этот сценарий реалистичен только в условиях гарантий безопасности", - сказал Бойко.

В свою очередь, руководитель по развитию продуктов DIM.RIA Виталий Побережский отметил, что в 2026 году ключевыми факторами будут оставаться ситуация с безопасностью, темпы восстановления экономики и доступность финансирования.

"В базовом сценарии можно прогнозировать умеренный рост или стабилизацию цен на жилье, сохранение высокой роли рынка аренды и постепенное оживление рынка покупки, но без резких скачков активности. В 2026 году потребители будут оставаться рациональными и осторожными: покупатели и в дальнейшем будут тщательно взвешивать риски и ликвидность объекта. А арендаторы будут сохранять ориентацию на гибкость и договоры на короткие сроки", - отметил Побережский.

Руководитель по развитию продуктов DIM.RIA Виталий Побережский сообщил, что в декабре этого года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

По данным "OLX Недвижимость", в текущем году спрос на покупку квартир вырос на 4%, тогда как предложение сократилось на 15%. Так, средняя стоимость квартир по Украине на вторичном рынке за год выросла на 19% и составляет более 52,6 тысячи долларов.

