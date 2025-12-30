Тысячи лет назад люди заботились о волках задолго до появления собак, - исследование

Ученые рассказали о взаимодействии между людьми и волками.

Находки доисторических останков волков на Балтийском острове говорят о том, что люди ухаживали за волками за тысячи лет до полного появления собак. Об этом говорится в новом исследовании, передает The Independent.

Отмечается, что в пещере Стора Фервар на шведском острове Стора Карлсо археологи нашли останки, которые датированы 3000-3500 лет назад. Как рассказали исследователи из Стокгольмского университета, пещера имела следы интенсивного использования охотниками на тюленей и рыбаками в каменном и бронзовом веках.

"Площадь острова составляет всего 2,5 км², и нет никаких свидетельств о наличии на нем местных наземных млекопитающих. Из-за такой изолированности исследователи считают, что волки были завезены людьми, скорее всего, на кораблях. Собаки впервые появились из волков в древнем каменном веке, раньше других одомашненных животных. Но где и сколько раз происходило одомашнивание, остается непонятным", - подчеркивают в издании.

В одной из ведущих теорий предполагается, что волки постепенно приспособились к жизни рядом с людьми, а в другой говорится о том, что люди выкармливали волчат с самого раннего возраста. Пока не было обнаружено никаких останков собак, датируемых самыми ранними этапами одомашнивания.

"Новые доказательства, свидетельствующие о совместном проживании волков и людей на шведском острове, указывают на вероятное доисторическое одомашнивание волков. Анализ ДНК двух костей, найденных в пещере, подтвердил, что эти животные были волками, а не собаками, причем некоторые их особенности указывают на то, что они имели тесный контакт с людьми", - добавляют в The Independent.

В частности один из волков, вероятно, выжил с травмой конечности, что затрудняло бы охоту, поэтому люди могли начать о нем заботиться.

"Открытие этих волков на отдаленном острове является совершенно неожиданным. Они не только имели предков, которых невозможно отличить от других евразийских волков, но и, кажется, жили рядом с людьми, питались их пищей и находились в месте, куда можно было добраться только на лодке", - рассказал Линус Гирдланд-Флинк из Абердинского университета, автор исследования, опубликованного в журнале PNAS.

По словам исследователей, взаимодействие между людьми и волками в пещере, скорее всего, предполагало тесное сотрудничество, что может свидетельствовать о ранних экспериментах с одомашниванием, которые не привели к появлению современных собак.

"Хотя мы не можем исключить, что эти волки имели низкое генетическое разнообразие по естественным причинам, это свидетельствует о том, что люди взаимодействовали с волками и управляли ими способами, которые мы раньше не принимали во внимание", - подчеркнул Андерс Бергстрем, другой автор исследования из Университета Восточной Англии.

В то же время соавтор исследования Понтус Скоглунд из Института Фрэнсиса Крика заметил:

"Это провокационный случай, который поднимает вопрос о том, что в определенных условиях люди могли содержать волков в своих поселениях и видели в этом пользу".

